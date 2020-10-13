針對今（13）日有媒體「漂白水泡雞」等報導，農委會晚間召開臨時記者會，表示不實訊息會傷害產業，也指出為避免受到畜禽體表及腸道中微生物污染，多數屠宰場會使用含氯消毒劑於冷水槽以維持低污染，這在國際上已行之有年。

農委會副主委黃金城表示，今日某媒體報導屠宰場用漂白水浸泡屠體雞隻一事，強調不實報導容易導致消費者誤解、造成產業的衝擊外，更擔憂造成雞肉價格可能崩盤，因此有必要說清楚。

黃金城指出，屠宰作業流程中禽體與腸道中常有沙門氏桿菌、彎曲菌及李斯特菌等，有造成生鮮肉品保鮮期限縮短及影響食肉安全的疑慮，因此多數屠宰場會使用含氯消毒劑於冷水槽，作為屠宰作業流程維持低污染程度之重要手段。

黃金城舉例，美國、日本、加拿大等國皆允許屠宰場常規使用含氯消毒劑於屠體清洗步驟，我國防檢局也參照美國農業部食品安全檢查署使用規範，建議我國屠宰場於屠體冷卻作業中使用含20-50ppm之含氯消毒劑浸泡屠體，並於浸泡過後再次以清水充分沖洗後始得運出屠宰場，這是國際的共同做法。

他說，全國114所家禽屠宰場將依照衛福部「食品用洗潔劑衛生標準」氯濃度50ppm之規範進行檢驗，然而各國允許使用濃度不一，我國與美國為50ppm，日本、澳洲則為200ppm。

另外根據實驗結果證實，無論屠體是浸泡在50ppm還是200ppm，1小時內都可有效揮發，檢測結果也低於1ppm，皆符合「自來水水質標準」及「飲用水水質標準」的規定。

黃金城補充，2017年已完成生魚片及截切蔬菜的餘氯安全容許量訂定，會盡快完成雞隻屠體試驗，並請衛福部訂定安全容許量，至於是否真的需要使用含氯消毒劑？黃金城表示清晨屠宰到中午這段時間可能會有變質或細菌滋生機率，建議還是使用為佳。

(中時 )