石原聰美未婚夫被起底是在高盛上班的超級菁英。(取自石原聰美IG)

日本當紅女星石原聰美（石原里美）擁有小惡魔般的俏麗外型，是各大美女排行榜的常客。然而被視為國民女神的她，本月1號突然宣布將嫁給與她同樣33歲的圈外男友，還被起底未婚夫來頭不小，根本不是什麼一般男性，而是在知名跨國企業高盛集團上班的超級菁英，令粉絲心碎不已。

在宣布婚訊後的石原聰美，今(13日)首度公開現身，為代言眼藥水站牌。穿著一身藍色洋裝的她，整個人看起來既幸福又甜美，主持人一開場也不忘先祝她訂婚快樂，讓石原聰美露出嬌羞笑容回應：「真的謝謝大家，接下來也請多多關照。」更坦言今天比平常還要緊張了。

看著石原聰美的幸福模樣，也讓不少網友獻上祝福，「害羞的樣子也很美，看到我們十元幸福的表情我就放心了」、「新婚快樂啊，人逢喜事精神爽，姐姐好像又漂亮了」、「多少男孩子心碎一地，感覺自己失戀了一樣」。

還有人忍不住留言「我……他老婆好美」，一句話吸引上萬網友按讚，感同身受地留言附和，「老婆都不能叫了嗎」、「你的文字，我心疼」、「結婚了也是我老婆」、「我老婆真的好甜美，我哭了」。

(中時新聞網)