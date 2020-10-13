美國大型保健及醫材製造商嬌生(Johnson＆Johnson)稍早緊急宣布，已經暫停正在進行 6 萬人新冠肺炎疫苗臨床實驗，原因是一名參與者發生無法解釋的症狀，雖該公司表示這是預期狀況，而他們是「暫停」實驗，跟「不准執行」也大不相同，但相關訊息並沒有提供。美股在周一大漲後，周二盤前走勢偏弱，開盤下跌94.14點、以28,743.38點開出。

截至台北時間13日晚間9點35分，道瓊指數下跌46.09點或0.16%、暫報28,791.43點；標普500指數下跌6.25點或0.18%、暫報3,527.97點；代表科技股的那斯達克指數原本上漲逾30點，隨後翻黑下挫10.04點或0.085%、暫報11,866.22點。

蘋果即將到來的iPhone 12系列發表會，讓蘋果股價近日強漲，13開盤原本上漲0.87美元，隨後賣壓湧現，翻黑轉跌1.66%。亞馬遜則是迎來為期2日的Prime day，預料將替亞馬遜的營運帶來強勁動能，早盤股價上漲逾0.3%。

隨著新一波財報季來臨，市場也期待新一輪經濟刺激方案趕快有結論，本周由美國銀行股打頭陣，摩根大通上一季財報表現優於市場預期，主要是認列虧損準備金的幅度大幅下修，也就是原本可能會變成呆帳的貸款少於預期。花旗表現也優於預期，原因是該公司從疫情獲得的信貸緩款狀況變得更加穩定。

(中時新聞網)