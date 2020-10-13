以《玩命關頭》與《神力女超人》電影而大為走紅的以色列裔女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，將出演新版本的埃及艷后。這部由派拉蒙影業（Paramount Pictures）發行的電影，將由女導演佩蒂‧詹金斯（Patty Jenkins）執導，她同時也是《神力女超人》與即將上映的《神力女超人1984》的導演，因此新的埃及艷后將是2人的第3度合作。但同時，蓋兒加朵出演這位埃及歷史人物，也引發各種討論，尤其在中東國家。

俗稱埃及艷后的人物，是公元前60年左右出生的埃及托勒密王朝末代女王-克奧佩托拉七世(Cleopatra VII )，她先後與凱薩、安東尼兩位名將周旋，試著延長埃及王國的地位，不過她所投資的安東尼最終不敵凱薩養子屋大維，安東尼兵敗自殺，克奧佩托拉也是。在她死後，埃及被羅馬帝國徹底併入版圖劃為行省，埃及作為王國的時代完全結束。

雖然如此，但世人相當著迷於那段歷史，在莎士比亞創作出「埃及艷后」的舞台劇後，更為成西方戲劇界的重要劇本，當然也常被改編成電影。

半島電視台(Aljazeera)報導，得知加朵來主演埃及艷后，不少評論家是感到失望的，其中一個理由是「好萊塢太白」，認為應該由有色女演員來扮演埃及豔后。比如巴勒斯坦裔的蕾西‧亞歷山大(Lexi Alexander)認為應該由黑人女演員來演埃及艷后。她在推特上說：「我認為應該符合歷史，考古學界發現的埃及豔后時代的銀幣，並創建的3D圖像，發覺她應該有黑人外觀，這意味著這個角色應該交給黑人女演員。」

不過，此種主張也有爭議，根據歷史， 克奧佩托拉七世是托勒密一世的後裔，而托勒密是馬其頓的希臘人，他取得埃及，是亞歷山大大帝征伐的結果，在大帝死後，托勒密成為埃圾國王，因此 克奧佩托拉七世在血統上是希臘人，應為白人無誤。

其實，主要反對加朵的原因是她曾在以色列軍隊中服役的歷史，以及她曾經參加過加薩地帶的戰事，對於許多巴勒斯坦人來說，加朵是爭議人物。

當以色列於2006年入侵和轟炸黎巴嫩南部時，加朵是服役中的以色列女軍人。

到了2014年，以色列對加薩走廊地帶進行的為期52天的攻擊中，有3000多名巴勒斯坦人被殺，其中大多數是平民，加朵她表示支持以色列軍隊，曾在Facebook中寫道：「我向我的以色列同胞表達愛和祈禱。」

加朵不是第一個扮演埃及豔后的白人女性，早年的好萊塢電影，曾有考爾白(Claudette Colbert)、費雯·麗（Vivien Leigh）和伊麗莎白·泰勒（Elizabeth Taylor）演過埃及艷后，其中1963年由泰勒版本的最常被人們提及，不過那部電影的花費過於巨大，差點導致20世紀福斯公司破產，以致於此後幾十年，沒有好萊塢片商再敢挑戰埃及艷后。

影史上最著名的埃及艷后電影，是1963年的版本，由伊麗莎白泰勒演出克奧佩托拉七世，李察波頓演出馬克安東尼，這2人也因戲結識，曾經結過婚，之後合作過多部電影。(圖/20世紀福斯)

回頭說蓋兒加朵，由於她是以色列女軍人的身分，2017年，黎巴嫩、突尼西亞和卡達，都禁播《神力女超人》。

(中時新聞網)