日本懸疑強片《看不見的目擊者》由日本知名導演森淳一改編執導，以大膽血腥暴力的畫面呈現片中連環殺人案的殺人手法，他表示韓國原版重視動作及追逐過程帶來的刺激感受，而日本版作品更想著重抽絲剝繭的推理和調查過程，逐步找到犯人蹤跡，所以連環殺人魔犯罪的畫面必需讓觀眾印象深刻。

森淳一說：「原本並沒刻意要讓作品偏向血腥恐怖，但在構想故事的過程中，覺得畫面的驚悚感更能呈現出犯人的殘虐性，才讓電影成了限制級作品。」他平日對精神病患、連續殺人犯、犯罪心理學等議題有興趣，在寫劇本時翻找了很多資料，不停地回想著之前看過的相關紀錄片內容而設計出拍攝畫面。

日本電影《看不見的目擊者》改編自韓國賣座警匪電影《盲證》。（華映提供）

森淳一表示順著劇情表現，覺得殘暴畫面更能貼近劇本想傳達的氣氛，尤其拍出一排女高中被虐殺後的屍體，讓人頭皮發麻，也大膽拍出殺人魔將頭如西瓜般剖下的畫面，特意展現出電影不同於其他作品之處，但他想在讓觀眾能接受的範圍內挑戰畫面的極限，「所以我一邊拍一邊都會問劇組工作人員，哪些鏡頭看起來真的不舒服的話，都要告訴我。」女主角吉岡里帆對電影的血腥程度表示認同，「導演並不會刻意迴避一些殘暴畫面，反而是很縝密的拍攝出來，我覺得這更值得讚賞。」電影16日在台上映。

(中時 )