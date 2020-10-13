《感官世界》首映時，超震撼尺度曾震驚國際。（傳影提供）

傳說中集大量性愛場面與藝術價值於一身的經典禁片《感官世界》，改編自震撼全日本的真實故事「阿部定事件」，當時放映更是引發世界各國審片爭議，世界級坎城影展首映亮相後，立刻在國際影壇投下震撼彈。該片觀眾過往總只能私下透過小螢幕交流欣賞，44年後，電影不僅一刀未剪，且數位修復首度直接在台院線上映。

片中男女主角恥度全開的做愛場面毫無遮掩，在柏林影展曾遭到柏林市府警方扣查拷貝，一度引發影展恐慌，差點無片可演，最後是緊急向坎城影展協調借調拷貝，才讓後面場次能夠如期放映，足見《感官世界》的禁忌程度，連世界級影展都受到打壓，甚至當時日本政府想要以傷風敗俗罪名將導演大島渚逮補，但是由於影片是法國投資、製作，讓日本政府最後依法無據下，警方才無法起訴。

大島渚以充滿強烈光線與色彩對應主角愛與死的毀滅式情緒，讓此片被選為「世界十大禁片之一」，榮獲日本報知電影獎最佳男主角獎、芝加哥影展評審團特別獎等獎項，成為電影史百年來最經典的性愛禁片，時代雜誌更盛讚：「一點都不猥褻，而是複雜、精準、獨特地表現了情慾。」電影30日在台上映。

(中時 )