大陸今再披露第3起台諜案，指蔡金樹、施正屏打著兩岸學術交流的旗號，為台灣情報部門蒐集大陸情報。對此，陸委會表示，近日自導自演所播報的事例，屬一般公開資料收集及正常學術交流範疇，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害兩岸正常學術交流往來，嚴重破壞兩岸關係正常發展。

陸委會指出，中共接二連三對台灣從事兩岸交流人士，以所謂破獲間諜名義，濫抓並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作，刻意破壞兩岸關係與正常學術交流。

陸委會譴責北京當局企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警告對岸立即停止此種惡劣操作，同時提醒民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。

陸委會說，中共當局近年來大肆擴張國安法網，恣意擴大危害國家安全行為的範圍，目的除在強化其內部管控需求外，也無端延伸境外的間諜行為。

對於蔡金樹與施正屏遭陸方關押判刑，陸委會指，政府已多次向陸方表達，應保障其司法訴訟權益並同意家屬赴陸探視，另政府與家屬也保持密切聯繫、掌握相關案件情形，提供必要協助。

(旺報 )