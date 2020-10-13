因戲劇《花甲男孩轉大人》闖出知名度的演員林意箴，13日出席乳癌衛教記者會，搭檔舞台劇演員洪健藏演出微電影，飾演罹患乳癌的人妻，林意箴表示，自己其實算是健康寶寶，加上媽媽從小就教育她要定期健檢，所以平時很少生病，也提到自己今年剛滿30歲，已屆做乳房檢測的年齡，今年將面對人生第一次的檢測。

林意箴的媽媽曾告訴她做乳房檢測非常痛，因攝影檢查需擠壓乳房，會有種「快爆炸」的感覺，讓她聽了心有餘悸，不過「母命難違」加上「健康要顧」，她也算是做好了面對檢測的心理準備。另她每年都會做子宮頸抹片檢查，表示自己雖然不怕尷尬，但異物放進身體裡的感覺還是非常不舒服，一旁洪健藏說：「男生只能想像是看牙科。」她則回：「想像是照大腸鏡！」

兩位演員拍完這次的衛教類型微電影，有感陪伴病友的重要性，林意箴提到，其實男朋友陪伴女朋友一起看婦科並不會矯情，反而會令女生很感動，她說：「去醫院要有人陪伴，那個力量才會大。」洪健藏則深刻了解到伴侶間必定是1人生病2人受影響。

(中時 )