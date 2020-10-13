議員林世宗指出，新北、台中市比北市廣，並已設置2萬6千多隻監視器，數量比北市明顯多許多，一年維修費用卻不到7千萬。（吳康瑋攝）

台北市政府警察局建置的第1期台北市錄影監視系統，但因機型老舊、畫質模糊不清，警察局將啟動汰舊換新計畫，台北市議員李柏毅於13日在警政衛生委員會質詢指出，台北市警察局在市區監視系統部分，短短2年就編列近2億6千8百多萬元預算，但光是維修費用一年就高達近6千萬，他質疑市警局以高額費用來維修早該汰換的舊監視器，逼全民埋單根本不合理。

市警局犯罪預防科長賴遠清回應指出，局方為強化犯罪偵防效能，於2013年在重要路段裝設完成1萬3699支畫素30萬的監視器（第一期），最低使用年限為五年，但隨著時間推進，該批監視器已無法滿足車牌辨識、錄製高畫質車流情形影片等需求，因此，局方招標將第一期監視器汰換成新型200萬畫素的監視器，預計在2023年3月前全數汰換完成，截至目前為止，會勘評估將汰換2478支監視器。

李柏毅指出，市警局已耗費2億多的人民納稅錢來更新監視器，其中有近6千萬的高額預算用在維護方面，他怒轟這筆金額太高，就算有部分需要維管，也太不合理，並且不久後就要全數汰舊換新了，這時候警局還額外增報了700多萬的預算來租賃機房，他要求市警局再確認預算。

議員林世宗指出，新北、台中市比北市廣，並已設置2萬6千多隻監視器，數量比北市明顯多許多，一年維修費用卻不到7千萬，他要求市警局重新檢討，並實際加強監視器功能、符合現代化需求，不然若無法與未來科技銜接，三兩天又要汰換，只會白白耗損人民的納稅錢。

(中時 )