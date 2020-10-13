000套，每套新臺幣99元。（吳康瑋攝）

宜蘭「蘭陽媽祖文化節」將於23日至25日登場，為了讓民眾更深度了解廟宇文化、傳承廟街民俗，還推出紀念火車票、揪團補助、集字送好康等五大優惠，宜蘭縣長林姿妙於13日啟動儀式上也邀請大家走入蘭城，以永續傳承的心情，把地方廟宇、神將資產及獨特的民俗藝陣，帶給更多人體驗。

林姿妙表示，今年適逢防疫新生活運動，規畫上還是遵守中央流行疫情指揮中心防疫規範來進行，將採人數設上限、落實實聯制、分食不共食、勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，廣設防檢站與加強環境消毒等措施，讓宜蘭在地既有特色的宗教文化活動持續推動與延續，並促進縣內觀光旅遊及產業的商機，增進地方繁榮。

此外，林姿妙指出，今年縣府與鐵道局合作，推出媽祖彩繪列車、媽祖鐵路專刊及限量1000套的媽祖紀念車票供民眾搶購，今年是宜蘭鐵道開創的第101年，整條鐵道沿線，有許多臨海漁村小車站，除了吉米廣場宜蘭站及冷泉故鄉之稱的蘇澳站，還有富含泰雅族特色的南澳站，歡迎大家搭乘台鐵參加媽祖文化節，體驗依山傍水的美景，得到媽祖的庇佑。

縣府民政處指出，民眾若組團報名參加遶境祈福，每團只要人數達十人，每人就可以得到350元的補助，並且在23日至25日的遶境祈福期間，遊客只要在途所經的宮廟，集滿5個鄉鎮市的5個宮廟章，就可以來參加抽獎，最大獎可抱走一台汽車，另外，搭乘21日彩繪列車的民眾，只要姓名中有「媽」、「祖」、「默」、「娘」任一個字，更可以領取限量紀念品，歡迎民眾跟隨媽祖繞境祈福，除疫保安。

(中時 )