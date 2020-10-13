印度政府12日推出7,300億盧比（約99.4億美元）的振興經濟計畫，目的在提振內需，但專家認為方案規模太小，只能帶來短期效果，無法刺激長期成長，印度目前最需要的是收入援助。

印度財政部12日宣布多項方案，旨在刺激消費者支出和提振內需。印度經濟深受新冠肺炎疫情重創，第二季（4至6月）國內生產毛額（GDP）暴跌23.9％。

印度財長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）透過聲明稿表示，政府部門員工和雇員的儲蓄有增加之勢，希望能刺激支出，帶動需求。

野村印度和日本以外亞洲地區首席經濟學家瓦瑪（Sonal Varma）在方案出爐後表示：「方案規模不足，刺激效果有限，同時凸顯印度政府財政疲弱。」

瓦瑪表示，如同印度先前的財政措施，政府一直將財政穩健置於首要，因此方案對經濟成長的實際影響可能不大。

信評機構ICRA經濟學家納亞爾（Sanjay Nayar）表示，印度新一輪刺激計畫只能短暫提振消費者信心和經濟活動，刺激即將到來的節慶季銷售，之後便無力為繼。

摩根大通新興市場經濟部門主管阿濟茲（Jahangir Aziz）表示，印度目前最需要的是收入援助，政府提供充足的收入支援，待經濟重新開放後，可能在2021年下半年，印度能保有金融穩定，讓銀行願意放款，消費者和企業能夠借款和投資。

經濟學家表示，在不讓財政赤字惡化的前提下，印度政府擴大刺激的空間有限。鑑於當前經濟狀況，以及政府稅收萎縮，財政赤字仍高於年度目標，預料整個財年都將如此。

印度政府表示，推出新一輪刺激方案並不影響本財年的借款計畫。意味著政府可能必需在別處削減開支，來支應新的紓困支出，但這筆支出卻只能微幅提振內需。

(工商 )