蘋果iPhone 12將問市，消費者在購買手機當下，若沒有投保手機險，之後就沒有辦法再投保，目前產險業者推出新型手機險，凡在購買新手機七天之內都可以透過旺旺友聯產險官網網路投保買到手機險。

國泰產險在去年即推出「手機碎屏險」，國泰產險表示，若果粉在PChome24h購物iPhone新機，只要3分鐘即完成投保，新機到手次日凌晨保障即啟動。國泰產險即運用API新技術，將消費者使用場景，一步到位運用，網購新機當下，連續下一個動作三選一「手機碎屏險」方案，輸入相關資料後，新機資料可無縫接軌帶入投保介面，即可完成投保。基礎版一年保費是680元，一年累積賠償上限是6000元；尊享版一年保費是1280元，一年累積理賠上限是12000元。不過投保「手機碎屏險」有二限制，一是透過PChome24h購物買新手機；二、只有保「手機螢幕」。

至於旺旺友聯產險在官網推出的「行動電話險」，和產險業者之前推出的手機保險最大的不同是在，新機「購入後7天內」都可保。旺旺友聯產險表示，不過在消費者過程中，消費需要下載指定APP（手機醫生APP）進行手機功能檢測並上傳檢測圖檔進行人工檢核。

至於旺旺友聯手機險保費的部份，由於是採網路投保，該手機保費約是一般手機險保費的七成左右，承保行動電話因意外造成毀損、碾壓、破裂時之原機維修(免自負額)，若無法原機維修或維修費用高於置換費用時，旺旺友聯產說，該公司以置換方式進行理賠，但這部份就有自負額。

旺旺友聯產險表示，若承保行動電話因竊盜、搶奪、強盜而被盜用之通信費用，僅限保險事故發生至被保險人知悉後之24小時內，賠償限額是5,000元。理賠次數限制是投保期間一年內是3次(維修+置換)，未使用之理賠次數不得遞延或折現。

(工商 )