中信兄弟今（13）日在新莊棒球場與富邦悍將交手，中信攻勢較強，擊出9支安打，包括5局上潘志芳的陽春全壘打，個人本季首轟，當時打破1比1平手僵局，是這場比賽的勝利打點。7局上許基宏追加一發2分炮，本季第19轟，終場中信以5比3擊敗富邦，也把統一獅推上龍頭位置，領先富邦1場勝差。

中信兄弟先發投手羅傑斯主投7局失3分，以優質先發內容拿下第5勝。（季志翔攝）

中信兄弟洋投羅傑斯先發7局送出10K，有3次四壞球，被擊出6支安打，失掉3分，但因隊友守備失誤，有2分是自責分，戰績5勝4敗、自責分率3.69，也中止個人的2連敗。單場MVP則由單場5支3猛打賞演出，包括1發2分炮的許基宏獲選。

富邦總教練洪一中先前表示，爭冠進入白熱化階段，暫不公布先發投手，此役到賽前1小時要交攻守名單，富邦才在規定時間內告以本土左投陳仕朋先發，對戰中信洋投羅傑斯。

中信兄弟許基宏（前）在二壘被富邦悍將陳凱倫（後）觸殺出局；終場中信以5比3力克富邦。（季志翔攝）

其實陳仕朋的表現相當不錯，6局被擊出7支安打，失3分但因隊友失誤，僅有1分自責分，是一場優質先發，不過最後還是吞下敗投，戰績6勝10敗、自責分率5.33。

富邦悍將先發投手陳仕朋主投6局，失3分，其中1分是自責分，吞下敗投。（季志翔攝）

此外，富邦林益全6局上揮出陽春全壘打，本季第22轟，生涯累計998打點，差2打點就可達到1000打點。

(中時 )