川普上任以來中美關係急轉直下，最初的貿易戰爭發展成全方位對抗。即將舉行的總統大選結果會對中美關係帶來何種影響？德國媒體對此評論認為，即便是民主黨的拜登當選總統，美中兩個超級大國的爭執還會繼續下去，而只是爭執的方式會發生變化而已。

《德國之聲》引述《商報》評論稱，拜登民調領先，有望成為美國總統，大陸股市對此做出積極反應。如果白宮易主，人們確實有理由認為，華盛頓同北京的關係會實現一定程度的正常化。而這對經濟界來說，無疑是件好事。因為川普總統對大陸的抨擊不斷加碼，技術領域上對大陸企業做出越來越嚴厲的限制，懸而未決的貿易爭端以及與之相關的懲罰性關稅，令大陸經濟備受打擊。

評論說，如果拜登真能當選，人們確實有理由認為，美國抨擊大陸的措辭會有所緩和，大規模的懲罰性關稅也會有所降低。但是，即便拜登當選，中美關係也無法回到川普上任前的狀況。畢竟，美國民眾對中國的不滿情緒已經非常普遍。

這篇評論文章接著說，同其他國家一樣，美國對大陸不肯履行開放市場承諾言非常失望，人權狀況惡化也令人不滿。因此，作為總統，拜登雖然在施政上比川普更有穩定性，但對大陸的壓力並不會因此降低。但是大陸對外企實施的不公平貿易壁壘、國企補貼、強迫技術轉讓，以及香港議題上，就算拜登當選也不會做出妥協，而且他還會同美國的傳統盟友一道採取應對措施。

有鑑於此，文章認為，無論是誰贏得總統寶座的角逐，中美兩國的爭端都會繼續下去。

(中時新聞網)