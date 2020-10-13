國際貨幣基金（IMF）公布10月份《全球經濟展望》（World Economic Outlook）報告，這次封面以「困難且漫長的復甦」（A Long and Difficult Ascent）來形容當前經濟，其中，將台灣經濟預測上調，從原先的負4%變為零成長，明年經濟成長率更達3.2%，較其他亞洲四小龍相比居冠。

這份報告指出，全球經濟從今年在新冠肺炎疫情肆虐，所執行的經濟封鎖中慢慢復甦，雖然疫情仍未有明顯趨緩跡象導致各國的經濟重啟面臨許多挑戰，甚至某些國家與地區選擇再次緊縮民眾外出行動，藉此保護民眾健康。

IMF原本今年6月預估，今年經濟成長率將達負4.9%，如今上調至負4.4%，主要是預估第三季經濟復甦較原本預期強勁；明年經濟成長率將反彈至5.2%，跟今年6月5.4%相比小幅下修。

至於台灣經濟，IMF則從原先預估的負4%，將今年經濟成長率大幅上修為零成長，並預期台灣明年經濟成長率將達到3.2%。美國今年經濟成長率則是從6月的負8%上調至負4.3%，明年有望升至3.1%。

至於其他亞洲四小龍表現，估香港今年經濟成長率負7.5%，比原本預估還慘，南韓今年經濟成長率從負1.2%下修至1.9%，新加坡今年的經濟成長率則是先前預估的負3.5%，下修至負6%。

(中時新聞網)