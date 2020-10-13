國際貨幣基金（IMF）周二（13日）發布最新《世界經濟展望報告》，指稱鑒於部分先進國家與中國經濟復甦優於預期，因此將2020年全球經濟成長估值上調到-4.4％。中國仍是今年主要經濟體中唯一呈現正成長的國家。至於台灣因為防疫有成，IMF也將其今年經濟成長估值從先前的-4％上調至零成長，至於明年成長率可望達到3.2％。

IMF在最新報告中將2020年全球經濟成長預估從6月的-4.9％微幅調高到-4.4％，不過明年全球成長估值則略為下修，從5.4％調降為5.2％。該機構首席經濟學家葛皮娜（Gita Gopinath）表示，雖然今年全球經濟仍處於深度衰退，但與6月預估相比，其衰退情況已有所減緩。

她還解釋這次成長估值修正，主要是受到先進國家與中國在第二季的經濟成長表現優於預期，而且有跡象顯示第三季復甦速度還會加快。不過展望明年，由於經濟進展有限，因此IMF決定把2021年成長預估下修至5.2％。

葛皮娜並警告，即使明年全球經濟回復成長，但復甦速度將趨緩、不均與充滿變數。她還提到一些新興市場與開發中經濟體的前景已經明顯惡化。

在個別經濟體方面，IMF將美國今年經濟成長預估從6月的-8％大幅調升到-4.3％；歐元區也從前估的-10.2％調升到-8.3％。至於明年美歐成長預測各為3.1％與5.2％。

然而中國仍是今年主要經濟體中唯一出現正成長的國家，IMF預估中國今年經濟成長率可望達到1.9％，較前估上調0.9個百分點，明年預估將成長8.2％。

不過印度由於疫情持續擴大，感染人數已突破7百萬例，直逼美國，因此被IMF調降今年成長預測，從前估的-4.5％銳降到-10.3％，是主要經濟體中唯一被調降的國家。明年則彈升到8.8％。

整體而言，雖然主要經濟體明年成長可望恢復正值，但與6月估值相比，多數則處於被下修的局面。

(工商 )