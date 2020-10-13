一個家庭，有兩個媽媽，真的很奇怪嗎？ 台灣第一部探討同婚家庭的議題繪本，用故事輕鬆教孩子，學習尊重與包容。單親家庭、新住民家庭、重組家庭，或者同志家庭，各種不同的家庭型態原就存在於台灣社會中，在2019年5月24日同性婚姻合法化後，勢必有更多在同志家庭中長大的孩子將進入校園，期待透過這本書開啟社會上多數人對同志家庭的了解與對話，讓多元家庭型態的孩子也能自在生活。另外，本月24日起，作者將於全台各地展開分享會。

《我有兩個媽媽》分享會時程。（尖端出版提供）

高雄性別公民行動協會理事長「小豪老師」劉育豪老師、與「小劉醫師」劉宗瑀醫師一寫一繪，改編真人實事故事，透過角色之間的對話，讓孩子理解同性婚姻家庭與異性婚姻家庭無異，不以性別定義愛與家庭，付出與關懷才是愛的本質，是第一本臺灣原創的同志家庭議題繪本，以孩子們最熟悉的校園情景為引子，共讀時可依循故事中孩子們提出的各種疑問，開啟親子之間對於「同婚議題」的討論與對話。

作者表示，繪本重點在於希望讓更多教育工作者看到多元家庭的實然存在 ，並促進如何在班級、校務經營中好好應對的思考，「同性婚姻已成事實，來自同志家庭的孩子必然陸續現身於校園，如何認真以對包括當事人和其它同儕等所有學童 ，是不容迴避的議題。 」

《我有兩個媽媽》內頁。（尖端出版提供）

繪本獲各界人士推薦，立法委員王婉諭表示：「尊重多元，擁抱彼此，願每個孩子都能成為他想成為的樣子。」；「婚姻平權大平台」總召集人呂欣潔表示，「每一位家長和整個社會其實都需要性平教育，讓每一種家庭都能自在生活 。」藝人「焦糖哥哥」陳嘉行也表示：「試著去認識他（她）人的不同，學習與自己原先不了解的人相處。」

(中時 )