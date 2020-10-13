國民黨立委葉毓蘭經常在臉書PO出工作成果、質詢內容，也不忘與網友分享生活大小事。今（13）日她表示，小編一直批評她發廢文，因此要測試一下，粉絲是否與她氣味相投，並與小編打賭。

葉毓蘭指出，「本辦的小編品味高，一直批評本席發的蜘蛛人、擎天崗登山文是廢文，特別要測試本粉專的粉絲們是否與我氣味相投」，因此PO出一張自己的照片，並與小編、助理打賭，「如果在今天晚上八點之前破2000讚，明天早上八點來上班。」

約5個小時過去，眼看按讚數已經超過2000，於是葉毓蘭再加碼，為慶祝小編終於有早起的理由，成為立法院第一人氣助理，14日上午8點如果突破原訂的兩倍（4000讚），將抽出一位網友，可同時獲得兩本書，分別為李昌鈺博士的《克羅埃西亞槍聲》，以及黃春明老師的新作《秀琴這個愛笑的女孩》。

截至晚間10點許，按讚數已來到4600多，小編也在留言處哭求，「我知道錯了，明天會準時上班，不要再打我臉惹嗚嗚」「這是職場霸凌！！」其他網友則說「明天要發小編早上8:00上班的照片，以昭公信」「看來明天6點得叫小編起床了」。

葉毓蘭臉書小編打賭輸了，哭喊知道錯了，有趣互動引網友關注。（圖／摘自葉毓蘭臉書）

小編認為這張照片不可能破兩千讚🤔 快來打他的臉😎 葉毓蘭註: ... 由立法委員葉毓蘭發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)