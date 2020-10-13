皮膚鬆弛、細紋、暗沉……，許多人第一時間想到的是找西醫醫美，但這些年，愈來愈多中醫也提供醫美療程，又以美顏針為大宗，效果雖不像西醫立竿見影，但強調自然、幾乎沒有副作用，接受度更高，受到不少愛美人士青睞。

42歲的曉靜（化名）臉部暗沉，還綴著深淺、大小不一的暗斑，做過幾次西醫雷射淨膚除斑，即使勤加防曬、保濕，還是逃不了皮膚反黑的副作用；在朋友建議下，改作中醫美顏針，不僅皮膚變得亮白，也不再有反黑的困擾。

中醫古籍《黃帝內經‧靈樞》記載：「十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上於面而走空竅」、「其氣之津液，皆上熏於面」。新光醫院中醫科主治醫師黃奎祐解釋，這指的是，臉部氣血和身體臟腑的經絡互有相關，人體的外在表現其實也反映了體內各臟腑的功能，因此，中醫一直以來都會綜合運用多種手段，包括中藥內服或外敷面膜、膳食、針灸、推拿按摩及中藥藥浴等，進行內外調理。

大約5年前，從韓國吹進國內的「美顏針」，更被大量應用在中醫美容。黃奎祐表示，早先針灸被用於調理顏面神經麻痺的患者，主要是調節面部肌肉平衡，後續延伸出許多更細微的針法，並發現同時能減少面部細紋、修飾臉型，讓臉部肌膚更有光澤。

因此近年來，針灸成了中醫面部美容的核心技術，除了沿經絡系統去刺激穴位，改善經絡平衡和順暢之外，也結合西醫病理解剖的概念，藉由肌肉筋膜的走向，刺激、調節肌肉張力，來改善面部線條。

美顏針比髮絲細，改善肌膚鬆垮、下垂、細紋、暗沉

同樣都是「針」，「美顏針」和針灸有什麼不同之處？

台灣中醫美容醫學會理事長陳潮宗表示，美顏針指的是「顏面細針美容針法」，其實和傳統針灸一樣，但是用更細的針刺激臉部，產生膠原蛋白和彈性纖維，也能增加臉部氣血循環，肌膚活化，顯得更年輕、緊緻、細嫩。

大林慈濟醫院中醫部總醫師李欣樺進一步說明，美顏針和針灸都能刺激穴位、經絡、促進血液循環，經由刺激肌肉紋理，讓肌肉放鬆或變得緊實，同時製造極微小的傷口，透過人體的修復機制，達到刺激膠原蛋白增生的效果。

不過，美顏針強調美容為目的，也比傳統針灸細許多。針灸的針通常在0.27mm以上，美顏針則小於0.2mm，約0.1～0.12mm，比頭髮0.15mm還要細。

黃奎祐說，雖然粗針效果比較好，但細針針在臉上比較不會有感覺，尤其臉部較敏感，一次又要針好幾十針，耐痛度差的病人較能接受。此外，臉部很多纖細的肌肉，細針容易操作各種角度，刺激的位置相對來說更精確。

整體來說，美顏針除了用於病態的口眼歪斜，也能讓鬆垮的肌膚變得緊實，改善皮膚老化下垂、調整臉型，特別是調整輪廓線，如圓臉、國字臉、兩頰不對稱，甚至想豐頰，都能達到一定程度的改善。也因為促進血液循環，氣色會變好、有光澤，有些微淡斑的作用。

但黃奎祐提醒，中醫認為，臉上的斑某種程度反映的是內在臟腑可能出狀況，例如痰濕阻瘀，建議搭配藥物調理，內外合併處理，才能讓效果更持久，否則光靠美顏針，除斑的效果可能只有在每次針完後持續3～5天，之後黑斑很快又會浮現。

1個療程做10次，全臉處理效果較明顯

美顏針一個療程大約做10次或6～8次，一週1次，每次包括施針、留針、針完後的敷臉、以及根據針數的不同，大約需要1～1.5個小時。針數則從60～近200針都有，超過百針的通常連頭皮、頸部、鎖骨以上都會一起處理。

李欣樺說，雖然有些病人的問題是單一部位，但一般還是儘量整張臉一起處理，因為有些基本穴位是相互影響、牽動，針數至少達60針、全臉調理，才能促進整張臉的循環，如果僅就局部問題處理，效果沒那麼明顯。

有時針刺會有微酸感，少數人做完會出現輕微出血點、瘀青，可以溫敷，約3～5天就會自行退瘀。也可以針完後敷面膜，回家後7小時內儘量避免揉按臉部和碰水。李欣樺強調，在醫院執行美顏針療程，醫師會戴手套，並要求病人卸妝、臉部酒精消毒，雖然有些人會過敏不適，但目的是為了降低傷口感染。

幾無副作用！中醫也能做醫美 一招就能改善老化兼保養 (圖／康健雜誌)

大部分人都能做美顏針，但以下族群最好經過醫師評估再考慮施作：

● 皮膚表面有傷口

● 凝血功能異常、嚴重糖尿病（傷口癒合不好）

● 洗腎患者

● 蟹足腫體質

● 易暈針體質、害怕針灸

● 進行化放療的癌症患者

● 孕婦

目前美顏針均為自費療程，根據計費方式、針數及地區的不同，收費也有差異。以60～70針來說，每次收費從1500～4500不等，一個療程（10次）大約1萬5,000元～4萬5,000元。有些則以處理的部位來計價。

效果自然、副作用少，逐次改善、效果可能持續半年

黃奎祐和李欣樺均強調，接受中醫醫美療程前，必須清楚認知，中醫不像西醫醫美有立即性的效果，美顏針是緩慢改善、逐次累加，慢慢看出差異並延長效果，完成一個療程大約效果能持續半年，之後也可改2～3週針一次作為保養。

此外，中醫醫美的改善程度因人而異，例如年紀大、組織修復和膠原蛋白再生能力較差，改善程度也會比較小。

陳潮宗說，也有人做完一次就能明顯感受臉部變得緊實、上提，每次做完美顏針效果約可維持5～7天，但若要讓效果更持久，建議至少完成1個療程。

陳潮宗強調，中醫醫美最大優勢還是在於效果自然，副作用少。西醫重視局部修飾，方式包括填充物（如玻尿酸）、注射藥劑（如肉毒桿菌）、手術（如抽脂、墊山根）或物理治療（如磨皮、光療）等，雖然效果明顯，但也容易衍生不自然的問題，還可能有皮膚壞死、失明、燒燙傷、甚至麻醉意外等風險。相較來說，中醫醫美侵入性低，幾乎沒有這些問題，經由美顏針改善後的肌膚線條柔和，大幅降低副作用。

目前只要是國內合格中醫師，都能操作美顏針，由醫師自主研習、進修，因此，醫師對於肌肉的認識、進針的技巧、經驗多寡等，都可能影響療程結果。黃奎祐和李欣樺醫師都建議，民眾可以多打聽、多比較，和醫師充分溝通，確保做完後的效果儘量符合自己的期待，以免美顏不成，反傷了荷包。

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(中時新聞網)