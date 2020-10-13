新港鄉與日本飛驒市締交友好城市13日滿三周年，新港鄉長林茂盛表示，與日本岐阜縣飛驒市因社造結緣，已有多年情誼，2017年正式締約為友好城市，當時日方就以兩地米種釀成清酒，為延續兩地情誼，新港鄉公所以新港文教基金會栽種的日本飛驒酒米與新港的稻米米種釀製三周年紀念清酒。

新港鄉與飛驒市今年締交友好城市滿3年，因新冠肺炎疫情無法往來祝賀，以視訊的方式發表使用二地白米精釀清酒相互慶賀。林茂盛說，這次發表的紀念清酒是委託台灣唯一生產日本清酒的桃園酒廠釀製，經高度精白至5成，收取米心，選用優良吟釀米麴及酵母菌，在低溫條件下釀製儲存熟成，酒液色澤淡麗，香氣清新高雅，具有果香味，口感醇柔。

至於要如何獲得紀念酒呢？林茂盛表示，為鼓勵新港鄉路燈認捐，今年9月1日起認捐路燈2盞，就會贈送1瓶紀念酒，限量1500瓶，送完為止，視訊中，台日雙方也互傳「友好卡」，只要憑卡至對方城市消費即可享有優惠，疫情過後希望能增加兩方居民互動。

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(中時 )