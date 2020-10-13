美國第3季財報季開鑼，銀行巨擘摩根大通和花旗集團打頭陣13日公布季報，兩家營收獲利皆優於預期。摩通受益於金融市場反彈推升交易收入；花旗雖受利息收入慘跌及貸款需求放緩的拖累，淨利大減34％，但仍比預期佳。受惠於全球金融市場回彈，交易收入激增超乎預期之賜，摩根大通Q3獲利擊敗華爾街預期。

摩通Q3淨利從去年同期的90.8億美元或每股2.68美元，增加至94.4億美元或每股2.92美元。根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）調查，分析師普遍預期摩通Q3每股盈餘2.23美元。

營收部分，從去年同期的292.9億美元縮水為291.5億美元，但優於分析師預期的282.2億美元。

這家全美最大銀行上季交易收入躍增30％，達到66億美元。

摩通Q3業績優於預期，除了多虧交易收入的貢獻，另外也是拜提列的準備金少於前2個季度之賜。來自資本市場及投資銀行的營收，亦幫忙抵銷消費者業務衰減的窘境。

摩通Q3提列呆帳準備金6.11億美元，遠遠低於前季的105億美元。

相較摩根大通獲利成長，花旗集團Q3獲利呈現衰退。花旗上季淨利32.3億美元或每股1.4美元，不如去年同期的49.1億美元或每股2.07美元，但還是比FactSet調查分析師預估的每股0.91美元來得好，Q2獲利萎縮至每股0.5美元。

Q3總營收由去年同期的185.7億美元，年跌7％至173億美元，然優於分析師預估的172.1億美元。

花旗Q3交易收入躍增16％，其中債券交易收入年增18％，股票交易收入年增15％。

此外花旗也降低壞帳準備金水位，Q3僅提列22.6億美元。Q1和Q2兩季，花旗各提列超過70億美元的準備金。

聯準會為支撐受疫情重創的經濟，3月間緊急大砍基準利率到近乎零至今，大大壓縮銀行賺取利差的空間，營收成長受到抑制。

(工商 )