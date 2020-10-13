美國一位女子與男友訂婚後，對方遲遲沒有結婚打算，日前穿上婚紗，帶著牧師和伴娘，怒氣沖沖地踏進男友工作的超市，當眾大聲質問男友：「你到底是要跟我結婚，還是分手？」超狂舉動讓所有人都傻眼。

據「TMZ」報導，身穿婚紗的女子面有凝色走進超市，身後還跟著一名拿著聖經的牧師、一名攝影師，還有一位拿著花束的伴娘，4人走到正在上貨的男店員旁邊，此時女子大聲對這名店員問：「2年前，你把這枚戒指戴在我的手指上，現在到時候該兌現你的承諾，你是現在跟我結婚還是分手？」。

男子見圍觀人群變多，決定與女友離開超市商談。（圖／翻攝自抖音@boymom_ashley）

男友既震驚又尷尬，眼見圍觀群眾越來越多，甚至不少人鼓譟「答應她啊！」、「趕快娶她」，但男友急忙說服女子到外面去談，雖然大家不知道最後結局如何，不過影片被分享到社群網站後，馬上就引發熱烈討論，超過600萬人次觀看，還有71萬人按讚。

網友對於女子的逼婚舉動紛紛留言「如果你必須用這種方式逼婚，那麼他根本就不是你的合適人選」、「毫無浪漫可言，這女人的行為太可笑了」、「現在疫情麼嚴重，有那麼急著結婚嗎？或許男友有其他苦衷才一直不結婚的，為什麼不體諒一下？」、「識相一點吧，大姐，他跟本就不要你。」。

不過，也有人認為，這起逼婚事件可能只是演出來「牧師跟伴娘太配合了，他們的行為看起來就很像是故意惡搞的。」

(中時新聞網)