美國總統大選將於下月舉行，投行高盛 (Goldman Sachs) 在昨(12)日表示，總統大選的結果，並不會影響該行對石油和天然氣前景看好的前景，而且如果是民主黨拜登勝選的話，很可能會成為上漲的催化劑。

高盛在報告中強調對2021年天然氣和石油的樂觀看法，並表示價格上漲的主要驅動力量將取代美國選舉結果。報告中同時指出，由於市場對刺激措施進度的預期和美元走軟，使得近期油價反彈，這也意味著若拜登贏得美國大選，可能會成為油價上漲的催化劑。

根據目前的民意調查顯示，總統候選人拜登在全國民調中領先現任總統川普，不過在部分州的小幅差距，可能將會影響到最終的選舉結果。

高盛也強調，在拜登及其團隊的領導下，美國石油和天然氣生產的不利因素將進一步增加，監管單位可能會拉升頁岩油的生產成本並減少可開採的頁岩資源。

由於拜登的氣候優先政策表明，對可再生能源開發的速度將較預期更快速，在這樣的議程下，將需要新的基礎建設，再加上可能推出的大規模刺激方案，都將導致在未來幾年內石油需求的增加。

(中時新聞網)