林鐵祝山車站今天11點46分啟動改建前最後一班列車。（張亦惠攝）

林鐵及文資處長黃妙修、與會貴賓與車長交換通券。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

改建完成的祝山車站模擬圖。（林鐵及文資處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林鐵祝山線祝山車站14日開始改建，預計2022年以全新面貌與大家見面，林鐵及文資處13日舉辦紀念活動，加碼開行的《再建祝山》主題列車，更邀請曾在祝山車站及林鐵工作的耆老們分享「祝山經驗」，現場擠滿鐵道迷、遊客，共同見證舊祝山車站的末班車。

祝山車站海拔2451公尺，是全台鐵路最高點，祝山線更是國人自建的第一條登山鐵路，林鐵及文資處為提升祝山線營運品質，爭取前瞻計畫1.3億經費，將從14日開始施工，改造祝山車站為無障礙、美學及服務兼備的環境友善節能車站。

紀念活動當日林鐵及文資處邀請祝山車站前站長曾德宏、吳楨哲、前司機員陳河銘、前嘉義林管處鐵路課股長許清溪到場，分享過去在祝山經歷的點滴，場面溫馨，吳楨哲分享，曾見一名遊客帶著新台幣200多萬遊阿里山，且遺落在車廂，讓他印象深刻。

林鐵及文資處長黃妙修表示，新的站體以雲霧繚繞山巒為意象發想，利用車站自然的地形坡度，將車站月台、前廳、主要階梯和觀日涼亭以白色雲浪造型屋頂整合，彷若雲海瀰漫山谷；除鋼構本體外，會利用台灣本土木材包覆站體，融合林鐵意象。

另，配合祝山車站改建工程，祝山線觀日列車今天起改停靠對高岳站，黃妙修說，鄰近的對高岳觀日坪視野遼闊，是欣賞日出的好景點，遊客也可從對高岳車站步行1公里至祝山觀日平台、小笠原山觀景平台，步程約20-30分鐘，觀賞阿里山日出、美景。

(中時 )