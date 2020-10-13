國際能源總署（IEA）周二發表年度世界能源展望報告，指新冠肺炎疫情促使各國採取封閉措施和旅遊禁令來防疫，將使今年全球能源需求大減，讓碳排放創十年新低，但發展中國家的長期石化燃料需求不斷增加，可能令全球無法達成減碳目標。

IEA估計疫情令今年全球能源需求量減少約5％，為二戰結束以來最大減幅。其強調疫情爆發後，給短期內預測未來能源需求展望時注入巨大不確定性，但按目前需求速度計算，全球石油需求量要2023年才會回復至疫前水準。

IEA指出歐美等先進國家的石油需求量已過高峰期，但中國和印度等發展中國家將帶動全球石油需求增長，估計新興市場每天石油需求量在2030年前將增加900萬桶，從而抵銷掉已開發國家因石油需求下降而減少碳排放的效果。

IEA估計全球石油需求量到2030年來到高原期後就逐步往下降。另外，在再生能源開發成本走低的鼓勵下，未來十年全球新增的電力需求裡，高達八成將由再生能源來滿足。其中，太陽能可望成為全球電力市場的「新王者」。

IEA指石化燃料裡的煤，全球需求量將不會超越2014年的需求頂峰，到2040年時占全球整體能源使用比率將不到五分之一，為工業革命以來首次跌至如此低水準。西方的煤需求量持續下滑，已令煤礦業者近年出現破產潮。

儘管污染性高的煤使用量不斷減少，但IEA認為許多國家經濟仍未達工業化程度而對能源需求不斷增加，在全球能源基礎設施沒改變下，按目前速度，全球氣溫在2030年時將較工業革命前高出攝氏1.65度。巴黎氣候協定目標是不超過攝氏1.5度。

(工商 )