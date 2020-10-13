亞馬遜Prime Day會員購物節13日正式登場，該公司在為期兩天的活動推出超過100萬項促銷商品，德勤（Deloitte）預估，Prime Day的銷售額可望上看100億美元。

亞馬遜指出，公司在13至14日的購物節為Prime會員推出超過100萬項優惠折扣商品，同時還有閃購活動（Lightning Deals）。

亞馬遜表示，東芝32吋智慧HD Fire電視優惠價119.99美元，折扣幅度超過30％。此外，Levis牛仔褲、芭比娃娃、風火輪小汽車（Hot Wheels）玩具，以及Craftsman和Dewalt工具皆打六折。

亞馬遜自家裝置也是購物節的促銷重點，例如Ring視訊門鈴和Kindle電子書將有高額折扣，Fire平板電腦折價45％，智慧音箱Echo Dot下殺四折，現在只要18.99美元。

折扣資訊網站DealNews.com消費者分析師拉姆霍德（Julie Ramhold）指出，往年Prime Day四成的促銷商品是家庭和園藝用品。因為新冠肺炎疫情的關係，美國民眾在家的時間變多了，消費者對居家用品的需求可望揚升。

亞馬遜會員購物節往年都在7月舉行，今年因為疫情的關係，延後至10月舉辦，代表美國年終購物季提前開跑，往年都是在感恩節次日的黑色星期五才正式登場。

專家表示，零售商提前促銷將能減輕物流網絡的壓力，同時讓旺季的銷售數據更平均。沃爾瑪、Target等大型零售業者，還有小型專賣店零售商，紛紛在Prime Day檔期推出自家的促銷活動，與亞馬遜搶奪業績。沃爾瑪在11日至15日舉行大省錢促銷「Big Save Event」，Target在13和14日推出「Target Deal Days」。政治因素也是零售商提前年終促銷活動的原因之一，業者擔心美國總統大選不確定性可能影響消費者支出。

(工商 )