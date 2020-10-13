《日本經濟新聞》報導，2021年日本防衛省將在西南諸島部署「電子戰」部隊。

報導稱，此舉意在收集中國軍隊的情報。本月1日，日本航空自衛隊部署了RC-2新型電子偵察機，它能收集飛抵日本周邊的中俄飛機的情報，並為日本陸上自衛隊的電子戰提供支援。

(中時 )