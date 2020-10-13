劍指中國 日本明年將在西南諸島部署電子戰部隊 22:422020/10/13 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日本經濟新聞》報導，2021年日本防衛省將在西南諸島部署「電子戰」部隊。 報導稱，此舉意在收集中國軍隊的情報。本月1日，日本航空自衛隊部署了RC-2新型電子偵察機，它能收集飛抵日本周邊的中俄飛機的情報，並為日本陸上自衛隊的電子戰提供支援。 (中時 ) #電子戰 #將在 #諸島 #部隊 #報導 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菅義偉下周訪越南印尼 稱東協為實現「自由開放印太」關鍵 16:242020/10/13 國際 大陸軍演實戰化 劍指台灣 04:102020/10/13 政治要聞 陸消費電子業 華為最值錢 04:102020/10/13 全球財經 資通訊數位人才缺很大 經部跨領域培訓 04:102020/10/13 財經要聞 解放軍軍演之際 蔡英文視察樂山雷達站親送麻辣鍋 14:302020/10/13 政治 《國際政治》日本今年不參加中日韓高峰會 15:052020/10/13 財經 深圳開放試點 劍指矽谷華爾街 04:102020/10/13 焦點新聞 看台積電狂掃全球半數EUV慌了？ 爆三星少主親訪ASML拉貨 21:122020/10/13 財經 《期貨》10月台指期開漲29點 金融期、電子期走強 09:082020/10/13 財經 乾淨5G是美國謊言 04:102020/10/13 時論廣場 國際熱門新聞 情侶「進飛機廁所」壞壞 女出來露怨氣網笑：不爽啦 - 國際 超狂逼婚！她「穿婚紗帶伴娘」直衝男友公司：不結婚就分手 - 國際 以色列女星蓋兒加朵將飾演埃及艷后 引發中東各國爭議 - 國際 拜登民調全面輾壓川普 民主黨卻好焦慮 - 國際 火大控訴被騷擾 佛奇對川普團隊下最後通牒 預言悲慘下場 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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