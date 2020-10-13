葡萄牙明晨要在歐足聯國家聯賽對決瑞典，未料今晚傳出利空消息，葡萄牙足協宣布隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）因為檢測新冠病毒呈陽性反應，將缺席這場葡萄牙對瑞典之戰。據了解C羅目前並無症狀，已經接受隔離。

至於C羅為何會感染新冠病毒？原來他所屬的尤文圖斯1周前有兩名員工染疫，按照防疫規定，尤文全隊必須留在家中或飯店自主隔離。不過C羅急著為葡萄牙隊出賽，逕自離開隔離飯店往國家隊報到，另外還有狄巴拉（Paulo Dybala）等4名國腳也都離隊去踢國際賽了。

葡萄牙目前以2勝1和在歐國聯A級第4小組領先群雄，該隊前3戰攻入6球，C羅就占了一半，包括上月作客瑞典「梅開二度」，帶領葡萄牙以2比0勝出。不過兩天前作客法國，C羅以隊長之姿踢滿全場，未能進球，比賽也以0比0戰平。是役賽後C羅還曾與法國新星姆巴佩（Kylian Mbappe）擊掌致意，這下子法國球員也要擔心了。

C羅對瑞典的兩顆進球，讓他成為男子足壇史上第2位生涯國家隊進球達3位數的球員，僅次於紀錄保持人、前伊朗名將阿里代伊（Ali Daei）的109球。不過C羅這次染疫，要縮小與代伊的8球差距，恐怕得再等等了。

C羅也成為身價最高的新冠染疫運動員，根據《富比世雜誌》的2020年運動員收入統計，C羅年收入包含薪資與廣告，總計達1億500萬美元，在體壇排名第2，僅次於1億630萬美元的網球天王費德勒（Roger Federer）。原本身價最高的染疫運動員也在足壇，為巴西球星內馬（Neymar），但他已經痊癒出賽。

35歲的C羅目前效力於義甲尤文圖斯，在今年幫助斑馬軍團完成空前的義甲9連霸，但在尤文夢寐以求的歐冠聯賽，則不幸於16強遭法甲里昂淘汰，也曾傳出C羅對此感到失望，有意求去，但最終仍選擇留隊。

歐洲足壇自6月陸續復賽以來，原本疫情還算控制得宜，反倒是球季結束後，曼聯球星普巴（Paul Pogba）到法國隊報到卻驗出新冠陽性反應，內馬效力的法甲巴黎聖日耳曼更傳出多名球星度假歸隊後染疫，現在連C羅也中鏢。

(中時 )