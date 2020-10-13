日媒夕刊富士今天報導指美國總統川普將突襲式訪台並承認台灣。國安人士指出，若對日本媒體生態有所了解，都會知道「夕刊富士」的報導是以八卦聳動聞名，美國大選剩下不到一個月，各陣營都在做最後衝刺，更不可能有訪台時間。

日媒夕刊富士報導指，川普將突襲式訪台並承認台灣；此外，夕刊富士也稱，中共解放軍已計劃趁美國大選陷入混亂的情況中，就在一個月內對台發起強攻，代號稱為「X-Day」。

國安人士晚間指出，如果對日本媒體生態有所了解的人，都會知道「夕刊富士」的報導是以八卦聳動聞名；實際上，外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，更遑論美國大選剩下不到一個月，各陣營都在做最後衝刺，身為候選人，更不可能有訪台的時間。

至於台海相關軍事動態，國安人士說，目前國安單位跟國軍單位都有完整掌握，也會適時公布相關資訊，不僅是公開向國人說明，也向區域周邊國家共享資訊。而兩岸及區域和平穩定，是兩岸雙方應共同承擔的責任，這點總統蔡英文在國慶日的演說上也很清楚表達。

國安人士並指出，日媒這篇報導最後的結語是日本首相菅義偉身旁有共諜，「這種說法，可能連日本政壇都會覺得令人丈二金剛摸不著頭緒」。

(中央社)