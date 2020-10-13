共機近期頻擾台、台美日益提升雙邊關係，以及美國總統大選進入倒數二十多天，使兩岸關係陷入震盪。近日有日本媒體爆料，稱川普有意「突襲式訪問台灣」，同時承認台灣地位，並透露，中國大陸正設法運作，防止川普連任。

據日媒《產經新聞社》旗下晚報「夕刊富士(夕刊フジ)」的記者加賀孝英12日獨家報導，稱美國總統川普考慮將「承認台灣地位」並突襲式訪台，且指北京當局計畫在一年內占領台灣。

該報導稱，川普正考慮閃電訪問台灣和發表外交承認宣言，同時美國方面也準備了由副總統彭斯，或是國務卿蓬佩奧代替川普執行此一行動的替代方案。據了解，歐盟和美國的盟國們也都大致同意該方案。

報導還表示，「中國大陸的野心很明顯，就是針對奪取台灣以及釣魚台而來」，且佔領台灣後還進一步計畫佔領釣魚台及日本的沖繩縣。

報導更「透露」白宮還公布了以下資訊：

一、中國大陸擺出「別和台灣走太近，再靠近台灣就不惜一戰」的態勢，透過這種方式威脅美國，甚至還很瘋狂的，私下透過一些下流手段阻止川普連任。

二、北京領導人認為，美國大選川普和拜登的競爭，將導致美國陷入混亂，甚至產生「權力的真空」，而這使中國大陸將有機可乘，所以他把發動「武統台灣」的「X-DAY」，選在美國總統大選投票日前後。

日媒《產經新聞社》旗下晚報「夕刊富士(夕刊フジ)」，10月12日報導，

(中時新聞網)