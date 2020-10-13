讀賣巨人隊今年的長勝軍菅野智之今（13）日終於踢到鐵板，巨人以3比4輸給廣島鯉魚，菅野先發6局失4分吞下敗投，戰績13勝1敗、自責分率2.02，開幕戰起13連勝中止，不過這已是日職紀錄，如果只算連勝則與1966年的崛內恆夫並列隊史第一位。

菅野智之今天狀況似乎並不好，先發6局用了112球，被擊出7支安打，送出5K，有2次四壞球，失掉4分有3分自責分，還是一場優質先發。菅野6局上，巨人0比4落後，6局下雖擊出4支安打，但只扳回1分，追成1比4，7局上巨人換投，菅野只能期盼隊友火力支援來解圍。

9局下，丸佳浩、洋將威勒「背靠背」陽春全壘打，巨人追成3比4只落後1分，菅野有機會脫困，可惜接下來巨人打者連吞3K，比賽結束，菅野敗投確定，勝投是廣島隊先發投手九里亞蓮，戰績6勝5敗、自責分率3.44。

菅野上次敗投是去年9月4日對中日龍隊，先發2局失4分退場，最後成了敗戰投手。相隔405天才又吞下敗投，對一名先發投手來說已經難能可貴了。

(中時 )