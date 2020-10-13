原定於11月10日至15日，在廣東珠海舉行的中國大陸國際航空展，確定因為新冠疫情而取消了。

防衛世界(Defense World)報導，珠海國際航空展的主辦單位在星期一正式提提出通知:「由於 COVID-19全球大流行的形勢仍在持續發展，在仔細考慮了遊客和參展商的健康、旅行安全和展覽品質等多重原因後，我們很遺憾地宣布，原定於11月10日至15日舉行第13屆中國國際航空航天展覽會(Airshow China)將延期，具體時間將再另行通知。」

珠海國際航展延期通知。

兩年一度的珠海航空展，一直是大陸最主要的軍事科技宣傳門面，2018年的航展吸引了大約45萬名參觀者，並且在當年，正式將大陸製的第5代戰機殲20展示給大眾，以及配備新型推力向量噴嘴的殲10B戰機，也在當年的航展表現了相當不錯的超機動飛行。另外，運20也是在2018珠海航展的重要角色。

據大陸官方媒體報導，原本今年珠海海展也會有相當亮眼的角色，也就是會公開幾種自製戰機，包括正式定型的殲31(FC-31)，以及改良後的殲20，將做為航艦教練機的海山鷹等等。

今年4月時，珠海航展主辦單位曾表示，將會按計劃進行；不過疫情並沒有如預想的消失，使得大多數的國際航展活動都受影響。到了9月，大陸環球時報曾報導珠海航展會取消的說法，但是新聞隨即下架，主辦單位當時還堅持會舉行。

然而，新冠疫情仍沒結束，疫苗卻還沒有完成與普及，在這種雙重不利因素的壓迫下，終於確認2020年珠海航展取消。

(中時新聞網)