買東西殺價乃人之常情，但許多買家殺價的理由奇葩到讓人看不下去。一名網友貼出對話，內容是女網友欲向男賣家購買二手筆電，男賣家開出不到6折的價格，卻遭女網友以「人家是女生」狂砍8000元，對此男賣家默默回5字，讓女網友秒閉嘴。

網友在臉書《爆廢公社二館》貼出對話，男賣家在臉書販賣二手筆電，吸引女網友詢問，賣家表示筆電當初花31900購買，僅用一年，算女網友1萬8就好，相當原價的5.6折。

女網友打出「人家是女生」王牌意圖殺價，反遭男賣家回「我是gay」，當場閉嘴 (圖／爆廢公社二館)

但女網友想繼續殺價，竟獅子大開口大砍8000元，打算用1萬元購買，讓男賣家直呼沒辦法。此時女網友突然開口說「人家是女生」，試圖用「美人計」殺價，男賣家看到後淡定回「我是同性戀」，讓女網友知難而退。

網友看到後笑翻，紛紛留言：「頂尖對決啊」、「我宣布男生獲勝」、「一次砍8000，還真敢殺」、「砍8000是想要付醫藥費嗎」、「回得很好啊」、「我是要改成人家會更向」、「這賣家修養不錯，是我就飆髒話了」。

(中時新聞網)