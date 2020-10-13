本屆金鷹女神禮服曝光。(取自微博)

宋茜與宋威龍主演電視劇《下一站是幸福》，引發不少話題。(取自下一站是幸福微博)

金鷹電視藝術節是大陸電視人的最高盛會之一，自2006年開始，每屆金鷹節都會選出一位人氣極高的新生代女星來擔任金鷹女神，歷屆女神分別為劉亦菲、李小璐、王珞丹、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣、迪麗熱巴。

第13屆金鷹節開幕在即，官方微博也在今(13日)曝光最新金鷹女神戰袍。據悉，禮服以光芒為題，整體流光溢彩，裙擺處以金色羽毛點綴，設計師首次採用了發光面料打造禮服。值得一提的是，本屆禮服設計團隊與第10屆為趙麗穎設計女神禮服團隊為同一個。

本屆金鷹女神禮服首曝光，其號稱「身披金光羽衣，从天而降」的設計，就引發大陸網友兩極評論，「一地雞毛...」、「還是趙麗穎那年那套好看，人魚一樣」、「不好看啊，挺土的…都是雞毛…」、「熱巴那套一開始看起來也不好看，穿上效果也不錯，還得看上身效果」、「這衣服仿佛在說，落毛的鳳凰不如雞」。

更有網友爆料金鷹女神早就有內定人選，為出身自韓國女團f(x)的大陸成員宋茜，今年憑著在電視劇《下一站是幸福》與宋威龍共譜浪漫姐弟戀，引發不少討論話題。針對金鷹女神內定說，擁有超過200萬粉絲的微博博主「八組密探」不客氣直言：「所以說金鷹女神早就內定好了唄，衣服都定制好了，好說什麼16號公佈結果，各家女星的粉絲們也是被耍的團團轉，這禮服也不太好看，一地雞毛，還沒有前幾屆的金鷹女神的禮服好看呢。」

(中時新聞網)