只因雞排搭配青醬煎製出現焦黑，竟掀起店家與女顧客辯論大賽。(翻自台南爆料公社&店家粉絲頁)

本事件的起端源頭。(台南爆料公社)

店家對應說法。(翻自店家臉書粉絲專頁)

女顧客的2度回應。(翻自店家粉絲專頁)

台南日前(11日)發生一起早餐店與顧客糾紛事件。女顧客表示，自己在早上前往一家早餐點享用，好不容易等到制作完成的青醬雞排，卻發現雞排整個煎的焦黑，要求店家更換一份，店家起初表示是青醬焦黑屬於正常，但仍還是願意更換一份，女顧客疑似當下奇摩子不好，立即回應不需要了！事後女網友在台南爆料公社PO文訴苦，此店家也百字文在自己的臉書粉絲還原當時的情況，雙方你來我往的鍵盤大戰陷入白熱化當中，讓多數網友認為就個黑掉的雞排，有必要搞的雙方都氣噗噗嗎？

此名女網友表示，日前(11日)與友人前往台南一家早餐店用餐時，吃到了焦黑雞排，詢問店員原因後，才得知雞排因為是搭配青醬汁煮製，但因醬汁遇熱會氧化，煎出來的雞排才會變的焦黑，雖然店家有立即表示願意再更換一份，疑似女顧客當下奇摩子不好，氣噗噗的說不需要了！女顧客返家後實在氣不過，她立即將用餐情形PO網訴苦，立即引起網友正反兩面的激烈鍵盤戰。

店家事後也在自己臉書粉絲頁發表聲明，店家首先針對食誤的焦黑程度進行說明，並表示所有食物都會有焦黑，在於可以接受程度的範圍，店家舉例像是街上的蚵仔煎、牛排、好市多烤雞，都還會拿到比今天女顧客更黑的餐點，店家認為，女顧客後來也將食物吃光，只剩下雞皮部份，若是今天真的是焦黑東西，自己也不會貿然端上去給客人。

針對服務態度，店家也還原當時狀況，並表示女客人自己當天有大遲到，但仍是盡心盡力安排坐位，而且服務員當天也還原對話文字，「服務人員直接說：好，幫您換；小姐：略大聲直說：不用了；服務人員：不好意思，謝謝。」，店家認為沒有任何的不妥。

用餐的女顧客也立即在店家粉絲頁留言說明，她認為每個人對食物焦黑的認知不同，不應該強硬讓店家想法灌輸在客人身上。女客人坦承當天的卻大遲到了！而其他4位友人已經先抵達用餐中，女客人在25分鐘後才出現，但女客人認為，店家可以直接拒絕，晚到就將用餐時間延長即可，也表示後續才說自己大遲到，讓女客人感到相當生氣，直呼我不需要這樣的店家，你們也不需要這樣的客人。

贊同女客人的網友紛紛表示，「賣相不好是店家應該要檢討的問題吧！這樣還敢出來開店」、「這間我去用過餐跟咖啡，都不錯。但是妳這個太誇張了啊！」、「我阿嬤煎的都比它好看好吃」；也有網友表示，「他們應該好好的賣咖啡就好」、「這是焦糖雞排吧」、「哇塞～焦成這樣還端出來，還真敢賺」。

力挺店家的網友則說，「你脾氣好好喔，我對奧洲客人只能忍耐到第2分鐘」、「古人說得好：來說是非者，便是是非人。一定要保持遠距離，敬而遠之」、「服務人員很溫和的跟那位解釋，絕對沒有態度不好，我是那時跟她們同桌用餐的客人，而且她們講話是怕別人聽不到嗎？也不會控制一下音量」；也有網友認為，顧客大遲到，你可以在出餐前考量整個店內出菜狀況後決定是不是還要接下這份訂單，而不是把客人的遲到藉口成這次焦黑雞排的成因之一啊。

雙方你來我往的激烈鍵盤戰陷入了白熱化，由於各有自己說法，純粹只有文字敘述，沒有任何可以還原當時的動態影像，只能說兩方經歷此次事件後，未來能夠以次事件為警惕，避免類似狀況二度發生。

(中時新聞網)