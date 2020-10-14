在愛情裡，給予安全感非常重要。有了安全感，意味著只要有他在身邊什麼都不再害怕，即便歷盡坎坷也能堅定牽手相伴。沒有安全感的愛情只會一點點摧毀你，讓你在患得患失裡迷失了自己。今天要聊的這三對CP，就是自帶安全感屬性的CP組合。當他們碰到一起，再也不用擔心談戀愛沒有安全感了。

▍1.獅子座&雙魚座

獅子座和雙魚座的組合，儼然是霸道總裁和小嬌妻的搭配，一想到就畫面感十足。獅子座是十二星座中最需要被崇拜的一個，他們喜歡目光聚焦在自己身上的感覺。愛情路上兜兜轉轉，無非是想要找一個滿眼都是自己的伴侶。這個人，非雙魚座莫屬了。雙魚座在愛情裡是比較弱勢的一方，比起主導戀愛關係，他們更喜歡陪伴、依偎在戀人左右，被代領著往前走。而責任感爆棚的獅子座剛好可以滿足雙魚座的依賴心理。雙魚座會是坐在台下第一個為獅子座鼓掌的人，而獅子座最能給予是雙魚座安全港灣的人。

▍2.巨蟹座&摩羯座

巨蟹座和摩羯座碰到一起，會有一種莫名的親切感。雖然一個是水象星座，一個是土象星座，但在某些方面卻高度契合。巨蟹座單純善良、體貼顧家。而摩羯座不僅有事業心、責任心，還不花心。這兩個人星座都屬於家庭型人格，非常適合組建一個溫馨的小家庭。雖然這不是大多數人眼中絕配的一對，但對他們來說，對方是那個能讓自己感到非常安心的人。哪怕在磨合期摩羯座會覺得巨蟹座矯情，巨蟹座會認為摩羯座不解風情。但這都是兩人可以一起努力解決的問題。

▍3.金牛座&處女座

金牛座和處女座這一對，是大家公認的「官配」。同為土象星座的兩人，有很多相似的地方，都是屬於看上去悶，實則內心悶騷的人，當兩個悶騷的靈魂碰在一起後，會發什麼什麼？只剩騷，沒有悶了。很多人說處女座的挑剔、龜毛、潔癖讓人不能忍，誰說的？金牛座就很能忍，反而很能欣賞處女們認真生活的態度；很多人說金牛座小氣、摳門、固執的像牛令人無法直視，誰說的？在處女座眼裡，他們反而認真務實，憨的可愛。三觀吻合又能彼此欣賞，安全感對於這一對來說簡直唾手可得。

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(中時新聞網)