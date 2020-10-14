【回憶殺】李如麟曾歷經歌仔戲最輝煌的年代，魅力席捲眾多粉絲，收過黃金、鑽戒和價值兩百萬的跑車，但她的感情世界卻走得坎坷，17歲為養母借五千塊逼嫁不愛的男人，婚後不堪丈夫、婆婆家暴離婚，就連女兒都不認她是媽媽。

李如麟三歲被送到戲班，喪失讀書的機會，養母有好賭惡習，輸錢就會打小孩出氣，李如麟過著心驚膽跳的童年，自小得不到親情疼愛，身上經常佈滿大大小小的傷痕，雖然內心想過逃跑，但她深知自己是沒有家的人，能跑去哪呢？

李如麟從小在戲班長大。（圖／中時資料照）

即便養母常拳打腳踢，李如麟仍感念她的養育之恩，14歲開始到台北野台歌仔戲表演，得到的酬勞全寄給養母；17歲那年養母生病需要醫藥費，李如麟為了借五千塊，以身相許追她3年的粉絲，未料一次就懷孕，只好草草地嫁給對方。

沒想到婚後又是另外一個噩夢，李如麟嫁到重男輕女極為嚴重的家庭，公公常罵三字經，婆婆嫌棄她都生女兒，洗澡時會邊罵髒話邊捏孫女的生殖器，李如麟於心不忍，不顧剛生產完的身體很虛弱，向婆婆下跪求饒，但婆婆依然故我，捏到孩子6歲才收手。

不僅如此，丈夫時常對她動粗，「手要捏斷之外，還踩著我像犯人一樣」，甚至規定她不能留長髮、要陪睡戲迷，不堪長期的家庭暴力，李如麟忍了12年終於離婚，但被前夫要求放棄房屋與小孩；離婚後，女兒通通被洗腦到不認她這個媽媽，令她心碎不已，不禁感嘆：「他們 (前夫)不准我跟女兒見面，這麼多年......他們住的房子還是我買的啊。」

無依無靠的李如麟，只能對養母好，成名後想回頭找生父母團圓，原本以為雙親會很高興，想不到見到面只剩陌生感，需要幫忙時才會找她。

今年已邁入63歲，內心始終渴望有個家，羨慕別人替女兒辦嫁妝、為家人忙碌的感覺，她至今不放棄愛情，期待有天出現老伴，出門有人陪、晚上能一起聊天。

★中時新聞網關心您：

遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

(中時新聞網)