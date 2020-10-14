呼籲禮讓65歲以上民眾優先接種 提醒75歲以上長輩可同時接種肺炎鏈球菌疫苗

109年度公費流感疫苗自10月5日起開打，首日接種量即接近往年的2倍，至10月7日止短短3天就接種超過16萬劑。為確保65歲以上長者等高風險族群得以接種疫苗，高雄市政府衛生局自10月7日啟動各級醫療院所疫苗配額調控措施，後續將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整，並請合約醫療院所公告接種流程及每日最大接種量，啟動現場號碼牌發放及預約制，避免民眾撲空或久候。

高雄市65歲以上長者目前接種完成率約16.45%，為營造群體免疫效應，避免長者感染流感引發嚴重併發症甚至死亡，衛生局提醒65歲以上長者儘速接種，並呼籲市民朋友禮讓65歲以上高風險族群優先接種。同時提醒75歲以上長者如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗，可與流感疫苗同時接種，「左流右肺，保護加倍」。

衛生局再次呼籲，建議民眾前往合約醫療院所前，先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空或排隊仍打不到疫苗。並請市民朋友持續力行「防疫新生活運動」，進出人潮聚集的密閉空間，尤其是中央流行疫情指揮中心公布的8大類高風險場所，務必正確配戴口罩，落實社交距離、勤洗手及生病在家休息等個人衛生防護，就能防範流感、新冠病毒和腸病毒的傳播，保護自己也保護他人。有關高雄市公費流感疫苗合約醫療院所及相關接種資訊，可逕至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」查詢。（高雄市政府廣告）

(中時新聞網)