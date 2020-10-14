大多數父母會替未成年子女代買保單，當成未來教育基金或是留作日後家用，「反正買保險免稅，愈早買可以節稅也能提前做好財產移轉規劃……」有關這項認知可能要被推翻了：如果被繼承人生前以自己本人為要保人、以繼承人或是其他家屬為被保人，一旦被繼承人過世，在辦理遺產稅申報時，應該將投保的保單價值併入遺產申報，以免受罰。

繼承發生時的保單價值應列入遺產申報

財政部國稅局指出，近期實際個案中，有子女在父母過世後，繼承其尚未到期的保單，在申報遺產稅時，因為沒有列入遺產申報，被稽徵機關查獲後，除了補繳應納稅額外，並依其所漏稅額被處以罰鍰。

根據《遺產及贈與稅法》第16條第9項的立法意旨：「避免被保險人因為不可預料或是不可抗力之事故死亡，導致其家人失去經濟來源，現實生活也陷於困頓……。」有鑑於此，才規定有指定受益人的人壽保險金額，不需計入遺產總額課稅；換句話說，除了人壽保險之外的其他類型保單，在被繼承人過世時，最好都列入遺產申報，以免受罰。

財政部國稅局也再次提醒，子女在繼承發生時，如果不清楚被繼承人生前購買的保險是否要併入遺產申報，建議在申報前先向國稅局詢問清楚，或是先行將保單揭露於遺產稅申報書，由稽徵機關衡酌個案具體情況綜合判斷，以免因為未列入遺產申報而遭到補稅處罰。

(中時新聞網)