男女交往維持感情如何維持感情是很重要的關鍵，尤其遠距離戀愛更是情侶之間重大的挑戰。近日一名住在高雄的男網友為了給女友生日驚喜，特地準備好禮物搭車前往台中，卻目睹心碎畫面。在現實中竟發生誇張如八點檔情節，立刻引起網上熱議。

原PO在網路論壇《Zuvio 校園》上以「發現女友和別的男人一起回家」表示，由於和女友是遠距離，平常約會都定在六日2天，自己會從高雄搭車到台中和女友碰面。不過上周適逢女友生日，原PO決定給他不一樣的驚喜，他故意騙女友說臨時有事，必須取消和她的約會，其實自己卻悄悄帶著禮物到女友家門口等待。

然而，原PO在家門外等待時，卻目睹一名陌生男子竟牽著女友的手，一起步入女友家。原PO當下決定傳訊息告訴女友「剛剛是騙她的」，其實人早已到台中，正要前往她家。因為原PO知道，女方一定會盡快讓男友離開，而他就站在門外等待。

果然，女友一開門，看到眼前的原PO立刻驚呆，她馬上跑過去，抓著原PO的手道歉請求原諒。但原PO則是冷靜地甩開對方的手，並把原本要送的禮物砸在女友身上，淡淡地說了「生日快樂」就離去。

貼文一出，網友認為這劇情太過戲劇化，紛紛表示「渣女」、「聽起來超級八點檔…目擊者的你還是為了幫他慶生，怎麼想都爆幹心痛」、「感覺好像是網路上會出現的劇情欸」。不過原PO的霸氣舉動也讓眾人讚道「這親眼看到真的痛心，兄弟我只能給你一個男人的擁抱了」、「覺得你跟她在一起太浪費了，遠距離每週還見面真的很暖欸，這樣還出軌，可以直接甩掉了」、「這種人真的不值得自己再付出真心，分得好，那個女的不配！」

(中時新聞網)