生命逝去讓人不捨！新北市土城日前發生一起流浪貓過馬路，卻不慎遭汽車撞死悲劇，讓人感動的是，巡邏員警經過時，看到躺在地上一動也不動的小貓，立刻跪地實施CPR急救，雖然小貓最終不幸往生，但暖警行為也讓網友淚目。

事情發生在12日土城，巡邏的游姓員警值勤時，發現一輛車停在路口前不動，女駕駛也呆立在車頭前，便上前查看，發現有隻小貓躺在車輛前一動也不動，女駕駛激動表示，小貓過馬路時遭她前方車輛追撞，但對方毫不在意，肇事後連車都沒停就離開現場，不斷詢問員警小貓還活著嗎？

雖然小貓已沒生命跡象，但游姓員警當下沒有多想，隨即在馬路中央跪下為小貓實施CPR急救，不斷按摩小貓心臟，嘴對嘴輸送氧氣，為了防止意外，經過10分鐘後，游姓員警將小貓抱至一旁人行道繼續急救，過程全被民眾行車紀錄器錄下，PO上網路。

雖然員警最終未能救活小貓，但暖舉也讓網友大讚：「有你真好」、「看了好想哭」、「謝謝波麗士大人」、「小貓地下有知也會很高興的」。

根據《TVBS》報導，游姓員警表示，當下沒有多想，只希望看能不能救回小貓一命，但CPR 20分鐘後小貓依舊沒有生命跡象，只好通知清潔隊處理，並恢復現場交通情形，對於沒能救回小貓，游姓員警也說相當遺憾。

很可惜還是無法救活小貓… 但最後還是謝謝分隊學長們的熱血之舉，也要謝謝女駕駛當機立斷的停車，以及謝謝當天路過民眾的體諒與支持，相信這個社會仍是充滿無限愛心、暖心，也希望以後不要再發生這種事😢 同時本分局提醒民眾，行駛時要隨時注意車前狀況，若發生類似情形時可以第一時間請求警消協助。 由土城分局警聲雲發佈於 2020年10月13日 星期二

(中時新聞網)