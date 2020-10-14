對方鹹魚味濃厚到廚師男完全受不了而戴上口罩。(翻自爆怨公社)

1名廚師男日前搭程高鐵前往外地出遊，由於廚師男是初次坐上商務艙車廂，在找到座位後，迫不及待的想好好享受這難得的珍貴機會，不料廚師男竟然從旁側的座位區聞到一股鹹魚味，轉頭一看簡直當下無法相信，在商務艙的乘客竟然會是素質差成這樣，這位男客把鞋脫了，將兩腳交疊一起呈現叉叉狀，腳上的黑色襪不斷散發出鹹魚味，幾乎遍佈整個商務車廂內了，讓廚師男不得不戴起口罩，心裡OS的吶喊：「整車廂都是你腳臭味，超級濃」。

這名廚師男在昨日搭乘高鐵時，因是第一次坐上商務艙，顯得格外開心，在廚師男迫不及待想坐下好好享受時，卻聞到隔壁座位區傳來的一股鹹魚味，轉頭一看才發現，這名男乘客將鞋脫了，翹起二兩腿還雙腳交叉，腳掌上的黑色鹹魚不斷散發出濃厚的臭味，幾乎遍及整個商務車廂內了。

廚師男事後只能趕緊將口罩戴上，阻隔鹹魚味持續刺鼻，但是廚師男是當下仍是聲明，雖然戴上了口罩，但是這名男子鹹魚味實在過於強大，直接貫穿口罩，刺鼻的臭味立刻接踵而來，讓廚師男心裡大喊：「整車廂都是你腳臭味，超級濃」。

網友紛紛表示，「商務艙不是有隨車人員可以反應一下」、「這太誇張了吧」、「還是要顧及旁人的感受」；也有網友表示，「好噁爛」、「濃臭味」、「請車長處理」；有網友提供建議，「此時你要是一直放臭屁，以毒攻毒全車箱剩你們。」、「乾！怎感覺螢幕有味道飄出來」、「遇到這種我會直接講」；網友也認為，「我會大喊誰的腳很臭死給我鞋子穿上」、「如果是我！直接拿滴露消毒藥水狂噴！」、「可教化，無罪可罰」。

(中時新聞網)