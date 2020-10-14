蘋果（Apple）即將在10月14日凌晨發表iPhone 12系列，並預料還有多款新品也將同台亮相。爆料歷史相當長且頗具準確度的 Evan Blass在發表會前搶先公開了iPhone 12系列的渲染圖，看來跟官方圖片是相當接近；此外，外界好奇的HomePod mini也被提前揭曉。

知名爆料達人 Evan Blass 在蘋果發表會前公開了他所取得的iPhone 12全系列圖片，其中iPhone 12系列共有黑色、白色、紅色（PRODUCT RED）、綠色以及全新的藍色。iPhone 12 Pro系列則是有全新的石墨色、藍色、金色以及銀色。機身顏色跟先前新浪微博 ＠Kang 博主的爆料一致。

知名爆料達人 Evan Blass分享了iPhone 12 Pro全色系。（摘自app.voice.com網站）

知名爆料達人 Evan Blass分享了iPhone 12全色系（1）。（摘自app.voice.com網站）

知名爆料達人 Evan Blass分享了iPhone 12全色系（2）。（摘自app.voice.com網站）

從曝光的圖片來看，也可明顯看出iPhone 12 Pro系列的主相機除了與前一代相同，維持三攝方案外，也加入了先前在第4代iPad Pro率先導入的LiDAR光學雷達感測器。iPhone 12 mini（5.4吋款式）以及iPhone 12 （6.1吋款式）則都維持雙攝方案。

知名爆料達人 Evan Blass分享了HomePod mini的圖片，很可能出乎不少人的意料。（摘自app.voice.com網站）

除了曝光iPhone 12系列全色系圖片之外， Evan Blass 也提前分享了眾所期待的HomePod mini。造型跟第一代不相同，更接近球狀，同樣也有太空灰色以及白色的款式。從渲染圖來看，頂端似乎跟第一代類似，也有可觸控區域可以操控，並可根據當下執行的內容顯示不一樣的動畫。

在以上兩項新品之外，據了解AirPods Studio頭戴式耳機、新款Apple TV、還有AirTag藍牙追蹤裝置，也都傳出有機會在本次發表會中亮相。但也有爆料指出，AirTag藍牙追蹤裝置發表日期已經被延到2021年3月份。究竟這一次蘋果發表會為果粉們準備了哪樣豐富的內容，很快就將揭曉。

(科技)