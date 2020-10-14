美式賣場好市多獨佔商品多，又時常祭出優惠價格，導致客人絡繹不絕，甚至成為家人周末的「旅遊地」，不過一年破千的年費，也引發網友質疑「真的划算嗎」，對此有內行人點破，有兩種人回本又快又多。

網友在PTT八卦版PO文詢問「其實costco會員很不划算吧」，她表示好市多年費就要1000多，真正會去買得好像就牛奶跟肉類，其他東西一兩年才會買一次，這樣辦會員卡是不是不太划算。

文章PO出後也引起熱議，不少鄉民紛紛留言：「你不知道信用卡回饋可以折抵會員年費嗎」、「是你窮吧」、「那你去家樂福就好啊」、「不划算怎麼會塞爆」、「我家一年要喝掉70瓶鮮奶，光鮮奶就省下3000，是年費兩倍」。

對此有人直接點破，表示去好市多的族群本身就是開銷大的，對於「大家庭」或是「公司行號」去掃貨基本上就回本很快，但若是單身或是小家庭，還是去家樂福、全聯會比較適合。

(中時新聞網)