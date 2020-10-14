台海局勢近期呈現緊張狀態，前高雄市長韓國瑜藉國慶期間，PO出108秒的現身影片，表示今年國慶和過去相較，從沒有像此時此刻這麼地「風雨飄搖」。高雄市議會議長曾麗燕對此表示，她相信很多人跟她一樣感同身受，她也坦言對兩岸關係這一段時間的看法。

韓國瑜影片3天累積吸引逾60萬人觀看，曾麗燕近日接受《中評社》專訪表示，她自己和大家一樣有朋友親人，也害怕台海發生戰事，當兩岸關係轉壞，受到一而再、再而三的刺激和挑釁，兩岸負面消息暴增，兩邊的民意就可能陷入不理智情況，間接逼迫手握權力的高層做出難以挽回的決定。她認為，降至冰點的兩岸關係還是有必要「踩剎車」。

對於台海緊張，曾麗燕說，台灣跟大陸相比，不論從政經實力、軍事國防等，仍存在蠻大的落差，而身為政治人物如果連時局都不關心、對大環境都沒有危機意識，那是很危險的，代表這個政治人物連百姓安危、國家生存發展的願景無法意識。

曾麗燕並指出，她自始終認為，百姓平安才是政府的最大福氣，和平共處保平安才是兩岸人民之福，難道政府要把2300萬人推向戰爭，讓百姓戰戰競競才是愛台灣？她也重申，她對於兩岸關係的看法，就是「你敬我一尺、我尊你一丈」，官方應嘗試遞出橄欖枝，而不是放任鷹派常去放話，增加民意的敵意螺旋。

(中時新聞網)