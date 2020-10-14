美國獨立號航母在1996年台海危機時扮演重要角色，目前該艦已經役封存。（圖／美國海軍）

1995-1996年間發生的台海危機是海峽空戰與金門砲戰之後最嚴重的一次軍事對抗事件，解放軍2階段7場大規模演習共對台發射10枚彈道導彈，引來美軍航母戰群鬥進入台海。從大陸領導人與美方當時決策者事後回憶記錄看來，這次危機首次讓平靜38年的台海再次出現戰爭危機，兩岸與美方領導人甚至國際上都清醒地認識到，兩岸衝突確實可能引發一場美中兩個核子大國間的戰爭。

眾所周知，95-96年台海危機的起因是當時台灣的李登輝總統訪美事件，當時的大陸外交部長錢其琛在他退休後所發表的從政回憶錄《外交十記》中指出，1995年5月22日美國突然宣佈允許李登輝於6月到美國進行「非官方的、私人的」訪問，參加康乃爾大學的畢業典禮。在此之前2天，美方已先行知會大陸駐美大使，但消息宣布時，仍讓大陸到震驚。

錢其琛在書中提到，他在4月赴紐約出席《不擴散核武器條約》會議時，美國務卿克里斯多福表示不會允許李登輝訪美，豈料美方很快就變卦。李登輝訪美打破了美方17年來不准台灣高層領導訪美禁令，大陸因此被迫進行反擊，包括推遲國防部長遲浩田訪美，取消國務委員李貴鮮及空軍司令員于振武對訪美，暫停中美導彈技術控制與核能合作的磋商，推遲美方軍控、裁軍與軍事官員對大陸訪問行程，兩國副部級官員所有會談完全停止。

大陸國家主席江澤民隨後決定從7月至10月在台海進行連續4場的大規模軍事演習，包括對台灣附近海域發射總數6枚的東風-15彈道導彈。在獲得江澤民同意在大陸出版的《他改變了中國：江澤民傳》(羅伯．庫恩著)一書中指出，1996年3月開始的第二階段連續3場的軍事演習，同樣包括了對台灣南北兩端主要港口外海的4枚導彈試射，北京甚至考慮攻佔金門、馬祖或其他外島。

針對這兩階段的共軍實彈演習與導彈威嚇，美國也作出反應，95年的第一階段美軍派遣尼米茲號航母戰鬥群通過台灣海峽，96年的第二階段則派遣尼米茲號航母與獨立號航母共2個戰鬥群共40餘艘戰艦至台灣附近海域，創台海軍事史上最大規模的記錄。

包括江澤民在內的大陸領導人對美國的干涉極為不滿，甚至有解放軍高層列出8種導致開戰的預設情況，江澤民只對其中2種情況表示認同：一、外國勢力干涉或入侵；二、台灣宣佈獨立。美國前國務卿季辛吉隨後拜會了江澤民，季辛吉事後回憶說，江澤民「想在不失中國人自尊的情況下化解這次衝突」，季辛吉則提起有關毛澤東所說「解決臺灣問題可以再等100年」的談話，江澤民答稱，「已經不是這樣了，那是24年前說的，現在只剩76年了」。

前美國駐陸大使普理赫在台海危機時擔任美軍太平洋司令部司令，他在接受媒體訪問時表示，危機發生時他才剛上任一個多月，接到參謀長聯席會議主席沙利卡什維利的通知時就知事態嚴重，必須盡快做出反應。當時命令駐在菲律賓的獨立號航母戰鬥群繞到台灣東部海域，以避免過度刺激大陸，同時也保護航母安全。後來國防部長佩里這樣覺得不夠，於是再從波斯灣調來尼米茲號航母戰鬥群。

普理赫表示，調派航母後，美方開始評估大陸可能的反應，也擔心美方的動作是否會成為大陸對台動武的藉口。白宮和國會也對此熱烈辯論，當時共和黨國會議員趁機再提出「中國威脅論」，有議員甚至認為該主動轟炸大陸港口。不過，克林頓政府態度保守，認為美軍應該收斂。普理赫說：「我們按兵不動，密切注視著局勢。我們肯定大陸不會攻打台灣。」

在派遣航母戰鬥群的同時，美國也透過管道要求台灣不可輕舉妄動。普理赫指出，「當時美方告訴台灣，美方的做法不是給台灣開空白支票，航母戰鬥群是表達美國的態度，目的是阻止事態惡化，並不表示台灣可以為所欲為。」

回顧這次危機與當事者的回憶處理過程的確讓人捏把冷汗，還好當時美國總統是柯林頓，如果像是現在的川普與共和黨佔多數的參議院，後果恐難設想。

(中時新聞網)