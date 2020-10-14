在上證綜指大漲2.6％的帶動下，10月12日大陸A股整體市值統計最新數據為10.04兆美元。以彭博匯編數據認定的話，這是自2015年以來，大陸股市再突破10兆美元的大關，也是大陸股票歷史上第二次。

根據新浪財經報導，實際觀察大陸股市市值的增長快速。去年11月，以美元計的大陸市值才剛剛超過日本股市。如今兩者市值差距已達到5兆美元。觀察在12個月的時間裡，大陸股市市值增加了6.7兆美元，這增加值超過了除美國外的任一國家股市的總市值。

從數據顯示，今年以來滬深兩市主要股票的滬深300指數已經上漲了17％，年漲幅同樣是2015年以來的新高，背後原因涉及如人民幣升值的助推，以及外資的青睞、IPO表現等。

但另一有趣的是，如跟大陸房地產相比，A股的這點市值依然是小巫見大巫。根據恒大研究院去年發佈的報告顯示，大陸房地產總市值超過300兆人民幣，約是45兆美元的規模。

(旺報 )