大陸中汽協發佈數據指出，9月新能源汽車銷量13.8萬輛；年增67.7％。中國汽車動力電池產業創新聯盟還發佈了動力電池單月數據，顯示9月銷量6.9GWh、年增率18.6％。中信證券等機構認為，國產特斯拉Model 3的降價，即源於供應鏈當地語系化，以及裝載磷酸鐵鋰電池等因素，相關公司有德方納米、國軒高科等。

據第一財經引述中銀證券表示，9月乘用車市場表現良好，10月有望繼續走強，建議增配部分乘用車及零部件個股。而1到9月重卡累計銷量已超過去年全年銷量，國三加速淘汰持續作為銷量超預期主要驅動力，預計仍有百萬輛置換需求有待釋放，行業高景氣有望維持。

此外，萬和證券指出，持續看好新能源汽車產業鏈各領域頭部企業，建議關注寧德時代、比亞迪、億華通等各自細分行業中的領軍企業，以及關注基建、數據平台等配套產業如充電樁、雲端平台、通信傳感、動態地圖等領域均有望受益於政策推動。

(旺報 )