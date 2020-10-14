蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式揭開序幕，在9月發表了第8代iPad、第4代iPad Air、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6以及Apple One、Apple Fitness+兩個全新服務後，蘋果終於在今日為全球果粉揭曉了iPhone 12系列以及HomePod mini。接下來將專注為你介紹HomePod mini。

蘋果在WWDC 2017首度發表HomePod，時隔3年多才又推出HomePod家族新產品「HomePod mini」。造型一如先前爆料達人Evan Blass所曝光的照片，類似球型，而非原本的圓柱形，仍提供太空灰、白色的款式，價格更為宜人只要99美元，台灣地區售價是NT$3000。

HomePod mini 的高度 84.3 公釐，蘋果指出透過運算音訊技術（computation audio）帶來創新突破的音質。可支援播放Apple Music、podcast，以及廣播電台，且在未來幾個月內，還將支援第三方音樂服務。多部 HomePod mini 揚聲器共同運作，可將音樂或 podcast 串流至多個房間同步播放。在單一房間設置兩部 HomePod mini 揚聲器，便能創造出立體聲喇叭組，讓整個空間迴盪著音色飽滿的環繞音效。

HomePod mini 採用 Apple S5 晶片，搭配軟體一同運作，分析音樂的獨有特性並套用繁複的調音模型，以調校出最適當的響度、調整動態音域，並即時控制驅動單體與被動輻射器的動態。由 Apple 打造的全音域驅動單體，運用釹磁鐵和一對振動抑制被動輻射器提供動力，可呈現深沉渾厚的重低音與清澈純淨的高音。

HomePod 運用聲學原理帶來令人驚歎的音質，而 HomePod mini 也運用相同的原理，透過 Apple 設計的音頻導波管，將聲流往下及往外引導至揚聲器底部，打造如臨其境的 360 度音訊體驗。因此，無論使用者將 HomePod mini 擺放在房間的任何一處，都可享有一致的聆聽感受。三麥克風陣列會聆聽「嘿 Siri」口令，而第四個內向式麥克風則有助於隔離揚聲器所發出的聲音，藉此提升播放音樂時的聲音偵測表現。

HomePod mini 也整合 Siri ，為 iPhone 使用者帶來個人化與深度整合的體驗。Siri 可辨識誰正在說話，還可配合個人喜好提供音樂和 Podcast，並能回應個人要求，例如存取訊息、提醒事項、備忘錄和行事曆行程，或是撥接電話。Siri 也會為使用者提供個人更新，讓他們快速了解當天的各項資訊。透過單一要求，使用者只須詢問 Siri「有什麼更新」，就能聽取最新的新聞、天氣、交通、提醒事項和行事曆行程。

HomePod mini 更能與各款 Apple 裝置巧妙搭配，例如可方便使用者接聽來電、聆聽 Mac 上的音樂，或是藉此提升 Apple TV 的音質，讓觀賞電視的感受，更上一層樓。聆聽 iPhone 上的音樂時，只要拿著裝置靠近 HomePod mini，就可無縫順暢地接力播放音樂，不錯過任何一個節拍。在今年稍晚，使用者感受將有更進一步的提升，當聲音從其中一部裝置轉移至另一部時，會有各種音效、視覺與觸覺回饋等效果。此外，當 iPhone 靠近 HomePod mini 時，不必解鎖 iPhone，個人化的聆聽建議也將自動出現在 iPhone 上。

透過蘋果生態系的整合，在HomePod mini當中也帶來的更好的智慧家庭控制與廣播系統。透過 HomePod mini，只要對 Siri 說出語音指令，便可關燈、調節溫度、鎖門或設定情境。全新「廣播」功能提供一種快速輕鬆的方式，方便家庭成員在家彼此聯繫。不論是在另一個房間、某個特定區域，或是家中各處的多個房間，他們都能從一部 HomePod 透過「廣播」傳送訊息到另一部，讓指定的 HomePod 揚聲器自動播放他們的聲音。「廣播」功能適用於 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay，因此每一位家人都能從後院或是在回家的路上，透過「廣播」接收通知及發送訊息。

除了上述特色，在 iPhone 和 iPad 建立的Siri 捷徑，也能從 HomePod mini 存取，因此使用者可透過 HomePod mini 要求 Siri 開始煮咖啡、操控掃地機器人、將牛奶加進購物清單等等。此外HomePod mini可以播放雨水、壁爐、溪流等背景音，有助於專注、放鬆或入睡。Siri 可協助設定睡眠計時器，讓這些聲音自動停止播放。也支援「尋找」功能，幫忙找到遺失的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 或 Apple Watch，並播放提示音以精準定位。網頁搜尋結果可從 HomePod mini 直接傳送至 iPhone，方便使用者輕鬆查看。 音樂鬧鐘功能可讓使用者以 Apple Music 中喜愛的歌曲、歌單或廣播電台叫醒自己。

安全與隱私是蘋果推出硬體、軟體與眾多服務時的關鍵要素，在HomePod mini當中也不例外。使用 HomePod mini 時，只有在裝置本機上識別出「嘿 Siri」，或是使用者透過觸控方式啟用 Siri 之後，才會將資訊傳送到 Apple 伺服器。使用者的要求不會和他們的 Apple ID 產生關聯，蘋果也承諾也不會將個人資訊出售給廣告商或其他組織。HomePod mini 會與 iPhone 配合運作，在裝置端完成訊息或備忘錄相關要求，並不會洩露這些資訊給 Apple。

HomePod mini預計在台灣時間11月6日晚上8點（PST時間早上5點），在澳洲、加拿大、法國、德國、香港、印度、日本、西班牙、英國及美國開放預購，並在11月6日上市。中國大陸、墨西哥以及台灣地區也將進行銷售，在台售價是NT$3000，預購（若有）及上市時間等候蘋果官方公佈。

(科技)