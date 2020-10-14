蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式揭開序幕，會中蘋果揭曉了4款iPhone 12系列，以及HomePod mini。如果你好奇iPhone 12 mini以及iPhone 12這兩款機種，一起來瞧瞧蘋果所公布的產品細節。

在iPhone 12系列新品中，蘋果今日率先為大眾揭曉了iPhone 12這一款產品。iPhone 12以及iPhone 12 mini皆搭配A14仿生晶片、全新設計的Super Retina XDR顯示器、採用全新運算攝影的雙攝方案，並可支援MagSafe無線充電完整方案，可說是相當到位。

iPhone 12系列一如預期，採用了復刻iPhone 4的經典方正外型，採用航太級鋁金屬機身，結合超瓷晶盾面板表層。與康寧合作開發的超瓷晶盾，透過加入全新高溫結晶工序，於玻璃基質中生成奈米級陶瓷晶體製成，硬度超越玻璃，耐摔表現提升 4 倍。iPhone 12 mini採用5.4吋、iPhone 12則是採用6.1吋Super Retina XDR顯示器，具有全系統色彩管理功能，色彩精準度更勝以往。兩種機型皆具備 2,000,000:1 對比度，能呈現真實黑色，並帶來更好的HDR 高畫質影片觀看體驗，並可呈現細節更清晰的照片，亮度625尼特，且螢幕峰值亮度（1200尼特）較 iPhone 11 提升接近兩倍。

iPhone 12 與 iPhone 12 mini 具有領先業界的 IP68 等級防潑抗水功能，在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘，且能抵擋咖啡和汽水等常見液體的潑濺。對比iPhone 11的防水等級，是可在最深達 2 公尺水中最長可達 30 分鐘；而iPhone 11 Pro系列則是可在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘。

iPhone 12以及iPhone 12 mini皆採用A14仿生晶片，是智慧型手機業界首款採用 5 奈米製程的晶片。A14 仿生的速度與效率更勝以往，與競爭對手最快的智慧型手機晶片相比，CPU 和 GPU 的速度超出最高可達 50％，遊戲體驗、運算攝影等體驗都更為出色。A14 仿生在機器學習技術 (ML)上也有所提升，具備 16 核心神經網路引擎，效能提升 80％，得以每秒執行 11 兆次運算。

iPhone 12 與 iPhone 12 mini 支援擁有智慧型手機中最多的 5G 頻段，美國的機型支援毫米波（mmWave），蘋果在發表會上指出理論下載速度甚至可達到4Gbps/s。iPhone 12 機型也具備智慧型數據模式，可透過智慧方式評估 5G 需求（有需要時才連上5G)並即時平衡數據用量、速度與功率來延長電池續航力。

IPhone 12 與 iPhone 12 mini搭配了全新的雙相機系統，配備f/2.4超廣角相機及具有 ƒ/1.6 光圈的全新廣角相機，能捕捉的光線增加 27%，可拍出更驚豔的低光源照片與影片。iPhone 12 機型將運算攝影功能提升到全新境界，原深感測（TrueDepth相機，也就是前置鏡頭）、廣角和超廣角相機都具備「夜間」模式和更快速的深度融合技術。在低光源環境下使用夜間模式，照片會更明亮、對比度更佳；深度融合能讓照片的質感更明顯，雜點更少。智慧型 HDR 3 運用 ML 技術，透過智慧方式調整照片的白平衡、對比度、質地與飽和度，展現格外生動自然的影像。

iPhone 12以及iPhone 12 mini也是全球第一部可拍攝「杜比視界」HDR 影片的相機，能全面支援「杜比視界」體驗。可讓使用者以原生方式在 iPhone 上輕鬆拍攝、剪輯與分享電影級影片。「杜比視界」色彩調校會在你錄製時即時進行，後期剪輯時無論使用「相片」app 或 iMovie，也能保留一樣效果。這兩款機型的電影級視訊穩定功能也更為提升，支援「杜比視界」的自拍影片功能也更生動逼真；還有「夜間」模式「縮時攝影」，配合三腳架拍攝，可提供更長的曝光時間，以在低光源的場景下拍攝更清晰的影片、捕捉更出色的光影軌跡，並進行更順暢的曝光。

雖然蘋果表示不會在iPhone 12系列盒裝中附上EarPods有線耳機以及充電器，他們也為使用者帶來了全新的MagSafe設計。在iPhone 12系列的無線充電線圈周圍具有磁石陣列，並為對位和效率進行最佳化，MagSafe充電器可提供最高可達 15W 的無線充電效率，並解決使用無線充電盤經常對不準的痛點。

iPhone 12 與 iPhone 12 mini 將推出包括藍色、綠色、黑色、白色和 (PRODUCT)RED。將提供 64GB、128GB 和 256GB 儲存容量，售價分別為 NT$26,900 起與 NT$23,900 起。iPhone 12 將於 10 月 16 日 (星期五) 開始接受預訂，10 月 23 日 (星期五) 上市。iPhone 12 mini 將於 11 月 6 日 (星期五) 開始接受預訂，11 月 13 日 (星期五)上市。

(科技)